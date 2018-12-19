За 12 лет в Циолковском хотят построить дома и увеличить население на 11 тысяч человек

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До 2030 года в Циолковском планируют построить 38 жилых домов, 21 спортивный объект и увеличить численность на 11 тысяч человек. Проект долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития ЗАТО Циолковский разработали в правительстве Амурской области.

О необходимости такого плана заявил в октябре заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

План включает 267 мероприятий, из них строительство 38 жилых домов, 5 объектов культуры, 21 спортивного объекта, благоустройство 17 объектов, 88 мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и другое.

Реализация плана позволит обеспечить жителей ЗАТО жильем – в 2030 году до 25,9 квадратных метров на человека, увеличить долю занимающихся спортом в 2 раза – с 25,7 % в 2017 до 55,6 % в 2030 году, возрастет в 1,5 раза и количество учеников в школах. Также к 2030 году планируют увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в 3 раза с 10,6 километра в 2017 году до 31 километра, протяженность сетей водоснабжения – на 28 километров, протяженность сетей водоотведения – на 13 километров, протяженность сетей теплоснабжения – на 5 километров, протяженность сетей электроснабжения – на 22 километра.

На реализацию долгосрочного плана необходимо 53,1 миллиарда рублей, из них 43,8 – средства Роскосмоса. Документ уже прошел предварительное согласование в Роскосмосе. Также проект согласован всеми отраслевыми ведомствами как местного, так и федерального уровня, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Теперь документ намерены отправить на рассмотрение в Минвостокразвития РФ с просьбой оказать содействие в утверждении на федеральном уровне указанного проекта, долгосрочного плана и включении заявляемых мероприятий в действующие государственные программы Российской Федерации.

Василий Орлов поручил утвердить документ до 1 марта 2019 года, чтобы представить его Юрию Трутневу.