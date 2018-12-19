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Дед Мороз умер на детском утреннике (видео)

Дед Мороз умер на детском утреннике (видео)
Фото: скриншот из видео

Мужчина в костюме Деда Мороза умер на утреннике в детском саду в городе Кемерово. Пенсионер скончался от сердечного приступа.

«Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до ее приезда», – сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства, мужчине было 67 лет.

Валерий Титоненко работал в Кемеровском музыкальном театре им. А. Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках внука.

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#жизнь #здоровье #происшествия

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