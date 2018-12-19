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19декабря
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На пасеке в Архаринском районе прятали тушу косули и оружие

На пасеке в Архаринском районе прятали тушу косули и оружие
Фото: www.apiworld.ru

В улье на одной из пасек Архаринского района служащие управления по охране животного мира области обнаружили спрятанную тушу косули и ружье. На место были вызваны сотрудники полиции, ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пасечника.

«Свежие следы автомобиля на снегу, ведущие на пасеку, служащие обнаружили в ходе рейда. Для проверки проехали по ним. Оказавшись на зимней пасеке, нашли и свежие следы ног у одного из уликов. Заинтересовавшись этим фактом, в присутствии пасечника домик открыли. Внутри тайника нашли разделенную тушу косули и незарегистрированное ружье», — рассказали в амурском управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

В настоящий момент туша косули отправлена на экспертизу, которая установит пол животного. От этого будет зависеть размер компенсации за ущерб, нанесенный природе. Помимо выплаты крупной суммы, пасечнику грозят и другие серьезные санкции, вплоть до лишения свободы.

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#животные #закон #происшествия

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