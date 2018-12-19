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19декабря
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В Приамурье подорожают эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянках

В Приамурье подорожают эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянках
Фото: пресс-служба АКС

С 1 января 2019 года в Амурской области начнут действовать новые тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на специализированных стоянках. Информация об этом опубликована на сайте областного управления государственного регулирования цен и тарифов.

В частности, стоимость эвакуации одной машины в Благовещенске повысится с 1 951 рубля до 2 040 рублей. В Тынде – с 1 871 рубля до 2 610 рублей. Для Циолковского на 2019 год установят тариф в размере 3 748 рублей за одно транспортное средство. Дороже всего обойдется эвакуация машины в Сковородине – 4 065 рублей (2018 год – 3 361 рубль).

В Шимановске стоимость повысят до 3 027 рублей (2 900 рублей). В Завитинске – до 3 037 рублей (2 896 рублей). В Ивановском районе – до 2 952 рублей (2 781 рубль). Прежним останется тариф в Магдагачи – 2 334 рубля за одно транспортное средство. Тарифы на 2019 год в Райчихинске и в Прогрессе – 2 690 рублей, в Свободном и в Свободненском районе – 2 897 рублей.

Хранение автомобилей на штрафстоянках также подорожает. Один час хранения машин категорий В и D до 3,5 тонны в Благовещенске подорожает на 2 рубля и будет стоить 65 рублей. В остальных населенных пунктах рост стоимости хранения автомобилей категории В и D в течение 1 часа составит от 1 до 5 рублей.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    40 минут назад

    С нового года подорожает всё!

    Напишите одну статью и всё! А то каждый день порциями: подорожает электроэнергия, подорожает проезд в автобусе, подорожают услуги ЖКХ, подорожает, подорожают и т.д. и т.п. )))

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