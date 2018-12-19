Работникам «Нефтегазмонтажа» выплатили более 15 миллионов долга по зарплате

Прокуратура Свободного провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Нефтегазмонтаж», в ходе которой выявлены факты невыплаты заработной платы. Установлено, что предприятие задолжало 215 работникам за октябрь и первую половину ноября 2018 года. Общая сумма долга – более 15 миллионов рублей.

Прокуратура города приняла комплекс мер, направленных на восстановление трудовых прав работников предприятия. Так, 12 декабря генеральному директору ООО «Нефтегазмонтаж» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении него прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Дело было направлено в Государственную инспекцию труда по Амурской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, Свободненской городской прокуратурой незамедлительно организовано и проведено рабочее совещание с участием представителей правоохранительных органов, заказчика и подрядчика, на котором выработаны меры, направленные на погашение имеющейся задолженности по выплате заработной платы перед работниками ООО «Нефтегазмонтаж».

После принятых мер прокурорского реагирования задолженность полностью погашена, сообщает областная прокуратура.