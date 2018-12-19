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сегодня, 09:29 1

Блогера задержали за розыгрыш с девушкой

Блогера задержали за розыгрыш с девушкой
Фото: instagram.com/mikhail_litvin/?hl=ru

В полицию обратился молодой человек, который на парковке у конгресс-центра на Кутузовском проспекте увидел Ford Focus и BMW, в багажнике одной из машин находилась девушка с пятнами вещества красного цвета на одежде. Очевидец попытался вызвать полицию, однако водитель быстро закрыл багажник, после чего машины уехали.

Позднее Ford Focus и BMW были остановлены полицейскими в Театральном проезде. В автомобилях находились 19-летний видеоблогер Михаила Литвин, а также двое молодых людей и девушка, которую раньше заметили в багажнике.

Всех доставили в отдел полиции. Там Литвин объяснил, что снимал социальный эксперимент: предлагал охранникам взятку за то, чтобы они не обращали внимание на тело в багажнике. Он объяснил, что пятна крови – обычная краска, а сама девушка – его знакомая, согласившаяся ему помочь. Объяснения не помогли, юношу оставили в отделении на ночь.

19-летний Михаил Литвин из Москвы уже несколько лет ведет собственный YouTube-канал. Чаще всего он снимает на видео пранки (розыгрыши) довольно спорного содержания. Он регулярно снимает реакции людей на свои хулиганские выходки. У видеоблогера уже более 32 тысяч подписчиков.

Полицейские просмотрели YouTube-канал блогера и установили, что в выложенных видео встречаются нарушения общественных норм морали, мат и оскорбления прохожих, поэтому сейчас в отношении пранкера начата проверка, сообщает Cosmo.ru.

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#происшествия #юмор

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Комментарии
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  • }{омут

    }{омут
    41 минута назад

    Долбо...ы эти полицейские, таких как он, целая куча...Лучше займитесь делами посерьезнее....

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