Блогера задержали за розыгрыш с девушкой

В полицию обратился молодой человек, который на парковке у конгресс-центра на Кутузовском проспекте увидел Ford Focus и BMW, в багажнике одной из машин находилась девушка с пятнами вещества красного цвета на одежде. Очевидец попытался вызвать полицию, однако водитель быстро закрыл багажник, после чего машины уехали.

Позднее Ford Focus и BMW были остановлены полицейскими в Театральном проезде. В автомобилях находились 19-летний видеоблогер Михаила Литвин, а также двое молодых людей и девушка, которую раньше заметили в багажнике.

Всех доставили в отдел полиции. Там Литвин объяснил, что снимал социальный эксперимент: предлагал охранникам взятку за то, чтобы они не обращали внимание на тело в багажнике. Он объяснил, что пятна крови – обычная краска, а сама девушка – его знакомая, согласившаяся ему помочь. Объяснения не помогли, юношу оставили в отделении на ночь.

19-летний Михаил Литвин из Москвы уже несколько лет ведет собственный YouTube-канал. Чаще всего он снимает на видео пранки (розыгрыши) довольно спорного содержания. Он регулярно снимает реакции людей на свои хулиганские выходки. У видеоблогера уже более 32 тысяч подписчиков.

Полицейские просмотрели YouTube-канал блогера и установили, что в выложенных видео встречаются нарушения общественных норм морали, мат и оскорбления прохожих, поэтому сейчас в отношении пранкера начата проверка, сообщает Cosmo.ru.