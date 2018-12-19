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До 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 19 декабря

До 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 19 декабря
Фото: vk.com/catism

Переменная облачность, местами по восточным и северным районам пройдет слабый снег – такой прогноз погоды на среду, 19 декабря, дают синоптики Амурского гидрометцентра. На севере ожидается до 30 градусов мороза.

Территория региона окажется во власти западного, северо-западного ветра, который разовьет скорость от 2 до 7, местами до 11 метров в секунду. Столбики уличных термометров в южных районах Приамурья опустятся до 14…19 градусов ниже нуля, на севере приборы покажут 19…24, местами – около 30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске установится малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер усилится до 5–10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 13…15 градусов ниже нуля.

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#погода

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