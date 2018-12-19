Какие подарки выбирать к Новому году: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Какое вино лучше – отечественное или импортное; каких людей можно считать героями Амурской области; что дарит народ чиновникам. Об этом и не только можно узнать из газет, которые рекомендует к прочтению ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Читаем «Российскую газету». Здесь пишут о 100-летии военной контрразведки. Сразу вспомнил, как зачитывался в детстве книгами «про шпионов» – «Конец осиного гнезда», «Кукла госпожи Барк»… А вспомните легендарную «В августе 44-го»! Правда, как тут не назвать «Один день Ивана Денисовича», попавшего при выходе из окружения именно в руки наших контрразведчиков.

Но давайте посмотрим, что еще интересного есть в главной газете страны.

Также в номере

Еще вы явно не пропустите материал под заголовком «Поднимем бокалы». Собственно, остальное можно и не читать. А я кратенько скажу, что там рассказывается о том, что отечественное вино чаще всего лучше импортного. Назову один из аргументов (в статье их значительно больше). За рубежом виноградники на протяжении столетий обрабатывают медным купоросом, накапливающимся в земле и передающимся плодам, а значит, и вину. А у нас виноградники в этом смысле девственны.

Еще разъясняется, что надпись на этикетке «Сухое вино» не означает, что оно сделано из порошка.

Очень интересно

Понятно, что «Моя Мадонна» – это газета для женщин. Это заявляется буквально на первой полосе, перед названием издания. И именно поэтому меня совсем не удивляет публикация под заголовком «Как дожить до праздника?» А вот если б «Мадонна» была мужской газетой, то направленность материала и заголовок были б другими: «Как выжить после праздника?»

И после этих глубоких размышлений отправляю вас к статье о том, какие подарки считаются правильными, а какие – нет. Узнаете, что психологи, маркетологи, сексологи и прочие специалисты по семейному счастью отрицательно относятся к дарению денег. А вот автор статьи Инна Волкова совершенно правильно считает, что деньги – очень хороший подарок. И я, мужчина, читающий женскую газету, целиком и полностью с позицией издания согласен.

Полный абзац

Кстати о подарках. В «АиФ» рассказывается, какие подарки от народа получают чиновники. В пример приводится перечисление магаданским пенсионером Поповым 683 рублей премьеру Медведеву. Вредный старикашка подарил первому министру страны свою разовую прибавку к пенсии.

Но это финансовоемкий подарок, больше полутысячи. А есть примеры перечисления Дмитрию Анатольевичу и простых «полтишков», то есть 50 рублей. А с другой стороны, один «полтишок», второй «полтишок», да со всей страны.

Не пропусти

Еще сегодняшние «АиФ» интересны рубрикой «История», где пером Виктора Соболева рассказывается о том, каких людей можно считать героями Амурской области. Автор оттолкнулся от недавнего «аэропортовского» голосования и рассказал о том, что в нашем регионе и помимо Муравьева-Амурского достаточно много людей, оставивших свой след в истории региона. Настоятельно рекомендую и вам прочесть эту публикацию. Ну хотя бы по той простой причине, что это интересно.

На посошок

Что у меня остается напоследок… По сути, «трехтомная» «Комсомольская правда» – газета из трех частей. И как же мне всю ее пересказать... Назову хотя бы тот материал, где говорится о том, как не опозориться на корпоративе. Дельные, надо сказать, советы. Автор статьи напоминает о правиле Сергея Есенина не писать «по пьяни» стихов. Говорит о том, что Хемингуэй писал пьяным, но редактировал трезвым. А еще (это уже журналистка из своей практики) рекомендует не залезать на стол, не танцевать там стриптиз, не садиться к начальнику на коленки. Ну а если из ряда вон что-то и произошло, наутро нужно расслабиться и делать вид, что все было нормально.

Уяснили? Ну и со знанием дела теперь бросайтесь в омут корпоративов!