Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:54 0

На Восточном началась сборка космической головной части (фото)

На Восточном началась сборка космической головной части (фото)
Фото: roscosmos.ru

Специалисты на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный завершили заправку разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива. «Фрегат» транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, установлен в стенд сборки космической головной части.

На переходную ферму установлены малые космические аппараты, спутники дистанционного зондирования земли «Канопус-В» № 5 и № 6 проходят подготовку к установке на переходную ферму.

На 20 декабря запланирована общая сборка космической головной части, а на следующий день – ее транспортировка в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя (МИК РН), сообщается на сайте Роскосмоса.

В МИК РН технического комплекса специалисты приступили к проведению заключительных операций на ракете-носителе. Общая сборка ракеты космического назначения запланирована на 23 декабря. Также 23 декабря состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

При принятии положительного решения вывоз ракеты на стартовый комплекс и ее установка в стартовую систему пройдут 24 декабря.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6 запланирован на 27 декабря. Это будет четвертый пуск с космодрома Восточный.

Просмотров всего: 128

#космодром

распечатать

Фотогалерея
+1

Общество 12

СМИ: единственный пуск с космодрома Восточный в 2019 году намечается на весну-лето
Происшествия 2

Завершено расследование уголовного дела о растрате на космодроме Восточный
Общество 3

С подрядчика Восточного взыскали около 63 миллионов рублей, а не требуемые 3,3 миллиарда
Общество

На Восточном успешно завершились электрические испытания «Канопусов»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь