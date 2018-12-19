На Восточном началась сборка космической головной части (фото)

Специалисты на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный завершили заправку разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива. «Фрегат» транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, установлен в стенд сборки космической головной части.

На переходную ферму установлены малые космические аппараты, спутники дистанционного зондирования земли «Канопус-В» № 5 и № 6 проходят подготовку к установке на переходную ферму.

На 20 декабря запланирована общая сборка космической головной части, а на следующий день – ее транспортировка в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя (МИК РН), сообщается на сайте Роскосмоса.

В МИК РН технического комплекса специалисты приступили к проведению заключительных операций на ракете-носителе. Общая сборка ракеты космического назначения запланирована на 23 декабря. Также 23 декабря состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

При принятии положительного решения вывоз ракеты на стартовый комплекс и ее установка в стартовую систему пройдут 24 декабря.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6 запланирован на 27 декабря. Это будет четвертый пуск с космодрома Восточный.