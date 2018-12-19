В Благовещенске проверяют точки продажи пиротехники

В Благовещенске проверяют, где незаконно торгуют фейерверками. Рейды по областному центру совершают сотрудники нескольких ведомств – МЧС, полиции, администрации Благовещенска. Сотрудники отдела по защите прав потребителей мэрии начали предновогоднюю проверку с 3 декабря и уже составили 29 протоколов.

Нарушителям выносят предупреждение или штраф до 5 000 рублей. Наказание определяет специальная комиссия, заседание которой проходит каждые две недели. Сотрудники МЧС начали обход торговых точек. По закону, торговать пиротехникой на улице, где на нее падают солнечные лучи, а потребитель может самостоятельно брать изделия в руки, запрещено. Штраф от МЧС – еще до 2 000 рублей. Такие рейды будут проходить ежедневно вплоть до Нового года.

В 2017 году нелегальные продавцы петард выплатили штрафов на несколько десятков тысяч рублей. Продавать пиротехнические изделия можно только в установленных для торговли местах.

«При попадании солнечных лучей нарушается целостность упаковки пиротехнических изделий. В случае если человек приобретает такие изделия, может произойти все что угодно. В том числе и несчастные случаи, которые нередко происходят не только у нас, но и по всей стране. Если нарушается целостность изделия, может произойти неправильный взрыв, неправильный полет петарды, что может привести к трагическим последствиям», – предупреждает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.