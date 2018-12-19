Восточный гороскоп на 19 декабря: день Металлического Петуха

Фото: Елена Войтович

Природный образ дня напоминает сбор урожая. Пришло время собирать плоды: что посеял, то и пожнешь.

Хороший день для свадьбы, начала обучения, инвестирования, сбора долгов, вступления на новую должность, подписания контрактов. В такой день хорошо получать вознаграждение за проделанную работу.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Кролик, поэтому день приносит вам поддержку. Но, во всем, что касается отношений с противоположным полом, нужно держать «ухо востро». Сегодня полезно посвятить больше времени себе.

У Петухов сработает комбинация «сам дурак», они своими действиями способны навредить сами себе. Не нужно быть слишком резкими и принципиальными в общении, а также не требуйте от окружающих слишком многого.

Крысам день приносит изменения в отношениях.

У Собак день пойдет не по плану.

Обезьянки, Крысы, и Драконы – смело назначайте свидания, хороший день для заключения брака. Если вы одиноки и находитесь в поиске своей второй половинки, не сидите дома, выйдите в люди и больше общайтесь. День принес звезду Романтики, она наделила вас особой привлекательностью и шармом.

Змеи, Петухи и Быки – займут лидирующие позиции. К ним день послал звезду Генерала.

Если ваш спутник рожден в годы Лошади, уделите ему как можно больше внимания и любви. Лошадкам сегодня очень необходимо ощутить себя нужными и любимыми.

Козы, будьте аккуратней. День символизирует получение внезапной травмы. Есть вероятность, кого-то или что-то потерять.

Быки будут за что-то бороться и отстаивать свою точку зрения.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп