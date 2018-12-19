Гороскоп на 19 декабря: Рыб ждет успех, Близнецы почувствуют уверенность

Восход Солнца: 08:25

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня, прежде чем что-то сказать, хорошо подумайте. Неосторожно брошенная фраза может нанести вред всему, что Вы когда-либо делали. Постарайтесь больше времени провести с семьей, им очень не хватает Вашего внимания.

Телец. Учитесь компромиссу и уважайте мнение своих родственников. Если ваши домочадцы сегодня не хотят заниматься решением бытовых проблем, значит, так тому и быть – пусть родственники отдохнут и развлекутся.

Близнецы. Чем увереннее в себе будут представители этого знака, тем шире улыбнется им удача. В финансовых делах вы проявите себя, как истинный профессионал.

Рак. Постарайтесь не переохлаждаться. Можно даже сократить обычное время прогулки. Посидите дома, помедитируйте, позанимайтесь йогой.

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Лев. Звезды обещают плодотворный день, когда можно будет реализовать задуманное и посмотреть на жизнь оптимистичнее.

Дева. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Отложите крупные покупки – скорее всего, они будут неудачными.

Весы. Не следует слишком усердствовать на работе, так как многое из ваших достижений окажется просто незамеченным или будет воспринято как должное.

Скорпион. Представители этого знака будут стремиться усилить эмоциональную привязанность с избранником, используя дорогие подарки и широкие жесты.

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Стрелец. Усилия в работе будут вознаграждены и оценены начальством. Только не пытайтесь перечить шефу, иначе окажитесь в числе отстающих.

Козерог. День подарит Вам вдохновляющую информацию из знакомого источника, поможет восстановить контакт с друзьями или вернуться к хорошей идее.

Водолей. Не нужно слушать тех людей, которые будут стараться испортить вам настроение, убеждая в чем-то неприятном. Стоит сразу поставить на место тех, кто пытается грубо вмешаться в вашу личную жизнь.

Рыбы. Не обращайте внимания на мелочи. Сегодня многие будут пытаться втыкать палки в колеса, поэтому нужно не зацикливаться и пройти мимо. День обещает успех в работе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев