Генпрокуратура подтвердила: Цеповяз жил в колонии вольготнее остальных

Как сообщает РИА Новости, после поступления в колонию Цеповяз был поставлен на специальный учет как лицо, склонное к организации провокаций, групповых эксцессов. «В отношении него должны были применяться особые меры профилактики», – рассказал Куренной.

Официальный представитель Генпрокуратуры отметил, что профилактические мероприятия не были организованы. «Он жил так же, как все, кто под эти категории не подпадает, а в некоторых моментах даже повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключенные», – заявил Куренной.

Он рассказал, что Цеповяз был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания, кроме того, в отсутствие законных оснований он поощрялся, ему предоставлялись внеочередные свидания, причем с разными людьми, даже с теми, кто не являлся его родственником.

«Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены для использования заключенными – это и телефон, и мангал», – указал Куренной, отметив, что произошло нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. «Это все дискредитирует как уголовно-исполнительную систему, так и органы госвласти в целом», – добавил официальный представитель ведомства.

Куренной рассказал, что в результате было принято решение возбудить уголовное дело. «Сейчас оно находится в стадии расследования, расследуется по части 1 статьи 286 "Превышение служебных полномочий"», – сообщил он.

Кадры, запечатлевшие жизнь Цеповяза в неволе, продолжает публиковать на YouTube некий Сергей Перин.

По данным ФСИН, в отношении руководства ИК-3, где содержится Цеповяз, продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела, а начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности после проверки информации СМИ об условиях заключения Цеповяза.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.