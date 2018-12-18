Амурские армяне провели новогоднюю елку для особенных детей (фото)

В Благовещенске Дед Мороз и Снегурочка поздравили 160 детей с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительную новогоднюю елку для детей-инвалидов в 11-й раз проводит Амурское отделение «Союза армян России». Для ребят с особенностями здоровья это не только волшебный праздник, но и возможность социализироваться.

Дети с синдромом Дауна, аутизмом и другими проблемами здоровья могут почувствовать себя нужными и социализироваться. 14-летний Карим Каримов впервые посетил такой праздник и остался под впечатлением. «Мне понравилась Снегурочка, она такая красивая! Понравились елка и украшения», – перечисляет мальчик. «Дети чувствуют себя особенными, ведь это ресторан, ресторанная еда. Ребятишки стараются выправиться, стараются как можно красивее одеться. Это социализация», – объясняет мама Карима Татьяна Каримова.

В 11-й раз такой праздник для детей устраивает областное отделение «Союза армян России». На счету национальной диаспоры сотни благотворительных мероприятий, проведенных в Благовещенске. Каждый год союз армян устраивает праздник для ветеранов в День Победы, для пенсионеров в День пожилого человека и на 8 Марта. А в преддверии Нового года, считают в союзе армян, без внимания не должен остаться ни один ребенок.

Благотворительную елку поддержали мэр Благовещенска Валентина Калита и губернатор Приамурья Василий Орлов. «Хочу вам показать главного друга Деда Мороза – это Артур Казарян. Если у вас спросят, кто главный друг Деда Мороза, вы можете теперь показывать на него, – сказал детям губернатор Амурской области Василий Орлов. – Они делают это от чистого сердца, они никогда не просят помощи, поэтому я посчитал правильным приехать и сказать спасибо от всех жителей Амурской области, от правительства и от себя лично».

Организатор новогоднего торжества Артур Казарян – председатель союза, отец и дедушка, – за десяток лет существования благотворительной акции лично знает каждого второго ребенка на празднике. «Эти дети – часть нашего общества. Им тоже надо дарить внимание. Они меня знают, я их знаю, так что они уже как мои дети. Новый год – это самый хороший праздник, особенно для детей. Дед Мороз, Снегурочка, подарки – представляете, у детей внутри какая радость», – говорит председатель регионального отделения «Союза армян России» Артур Казарян.

Послевкусие от мероприятия оставят не только танцы и игры: для ребят подготовили и сладкие подарки. Подарил их не сказочный волшебник, а обычные неравнодушные люди, у которых главная волшебная сила – это доброе сердце.