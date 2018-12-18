Вылета из китайского Хайкоу ждут 47 разгневанных амурчан

В Китае на острове Хайнань продолжают оставаться 47 амурчан, чей отдых был испорчен из-за невозможности вовремя вернуться с отдыха. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали аудиозапись встречи туристов с представителем Ростуризма из Хабаровска. Некоторых благовещенцев возмутило то, что сперва на родину вернут хабаровчан.

«Первым делом полетят туристы из Хабаровска, а наши маленькие дети – больные, грудные, – будут ждать своей очереди дальше. Губернатор Хабаровского края решил, что важнее для него то, что его люди из Хабаровска, а на других детей из Благовещенска ему, похоже, наплевать. Дети наши есть не могут на этой китайской пище, таблетки закончились желудки восстанавливать», – возмущенно говорит женщина.

Ее оппонент, представитель Ростуризма, специально приехавшая в Китай из Хабаровска, объясняет, что самолет авиакомпании «Аврора» вместимостью 127 кресел заберет жителей Хабаровского края. «У меня поручение, меня послали в командировку для того, чтобы вывести жителей края», – объясняет женщина, но ее не хотят слышать: «Почему нас кинули с детьми?! Всегда женщин с детьми первыми спасают!»

Представитель Ростуризма объясняет амурчанкам, что им «Турпомощь» направит борт за всеми туристами – не только из Хабаровского края, но и амурчан и челябинцев.

Всего, по данным заместителя начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольги Обыденных, в Китае находятся более 147 пострадавших, из них более 100 уже вернулись. «В настоящее время там находится 47 амурских туристов. Возвращением их на родину занимается ассоциация "Турпомощь", все расходы по возвращению они берут на себя. Было организовано несколько бортов, в том числе через Москву, Хабаровск и напрямую в Благовещенск. Из Москвы и Хабаровска также туристы были доставлены в Благовещенск. Министерство экономического развития и внешних связей администрирует все эти вопросы, мы держим контакт буквально с каждым туристом, который сейчас находится на острове Хайнань. В первую очередь мы оказываем информационную поддержку, так как они находятся в небольшом информационном ауте. Также мы поддерживаем связь с ассоциацией "Турпомощь", с авиаперевозчиком и с Ростуризмом. По возвращении на родину туристы имеют право обратиться к страховщику, у которого был заключен договор с туроператором, также они могут обратиться к туроператору, так как освобождение из реестра туроператоров не освобождает их, в соответствии с законодательством, от ответственности оказания всех услуг по заключенному с туристом договору. Также у туриста остается право обратиться в суд по возмещению морального вреда», – рассказала Ольга Обыденных, заместитель начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как пояснила в понедельник, 17 декабря, Ольга Обыденных, всех 47 туристов хоть и считают пострадавшими, но у некоторых путевки заканчиваются только 19 декабря, то есть они пока и не должны были вылетать. А сколько тех, кто должен был улететь, но не смогли этого сделать, в министерстве пока не сообщили.

Тем временем на сайте «Турпомощь» опубликованы фамилии тех туристов «Жемчужной реки», кто 18 декабря должен вылететь из Китая. 21 человек из них – амурчане. «По остальным вопрос решается», – сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, это уже не первая ситуация, когда туристы, которые отдыхали в Китае через туроператора «Жемчужная река», не могут вовремя вернуться домой. Впервые проблема возникла в конце ноября. Затем подобная ситуация сложилась, начиная с середины декабря.