В Благовещенске ищут новое место для женского медцентра «Белая роза»

Здания в переулке Уралова, где работала третья городская больница Благовещенска, пустуют в течение нескольких лет. В одном из них располагается лечебно-диагностический комплекс «Белая роза».

«"Белая роза" является очень важным учреждением для амурской сферы здравоохранения. Мы понимаем, что у этого комплекса появится новый собственник, который наверняка примет решение по его использованию. Необходимо своевременно перенести этот значимый центр в другое место», – сказал губернатор

В диагностическом центре для женщин «Белая роза» пациенток обследуют бесплатно. Диагностический центр создан по инициативе супруги премьер-министра Российской Федерации Светланы Медведевой. В Благовещенске медучреждение открылось в конце 2013 года по адресу: улица Калинина, 2/2. Вскоре открылось второе отделение – в здании бывшей третьей горбольницы по адресу: переулок Уралова, 3/1.

Реконструкция помещений городской больницы и закупка оборудования шли в рамках государственно-частного партнерства за счет инвесторов. На это потратили около 60 миллионов рублей.