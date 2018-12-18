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сегодня, 19:21 5

В Благовещенске ищут новое место для женского медцентра «Белая роза»

В Благовещенске ищут новое место для женского медцентра «Белая роза»
Фото: www.br28.org

Губернатор Амурской области дал задание региональному министерству здравоохранения подобрать варианты для размещения медицинского центра «Белая роза». В соответствии с планом приватизации на 2019 год у старой третьей городской больницы появится новый собственник.

Здания в переулке Уралова, где работала третья городская больница Благовещенска, пустуют в течение нескольких лет. В одном из них располагается лечебно-диагностический комплекс «Белая роза».

«"Белая роза" является очень важным учреждением для амурской сферы здравоохранения. Мы понимаем, что у этого комплекса появится новый собственник, который наверняка примет решение по его использованию. Необходимо своевременно перенести этот значимый центр в другое место», – сказал губернатор

В диагностическом центре для женщин «Белая роза» пациенток обследуют бесплатно. Диагностический центр создан по инициативе супруги премьер-министра Российской Федерации Светланы Медведевой. В Благовещенске медучреждение открылось в конце 2013 года по адресу: улица Калинина, 2/2. Вскоре открылось второе отделение – в здании бывшей третьей горбольницы по адресу: переулок Уралова, 3/1.

Реконструкция помещений городской больницы и закупка оборудования шли в рамках государственно-частного партнерства за счет инвесторов. На это потратили около 60 миллионов рублей.

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#здоровье

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    38 минут назад

    Теперь понятно почему для "частного" медцентра ищут помещение. И найдут ведь, против МДА не попрешь...

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Хм...

    Губер на посылках у жены Димона! )))

  • Эленн

    Эленн
    23 минуты назад

    Не понятна ирония. Центр частный. Обследование на высоком уровне, совершенно бесплатно для населения. Переть не нужно лижь бы переть. А коммент ради комента, не зная сути вопроса.... Для некоторы

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Эленн

    Не понятна ирония.



    Вы хотите сказать, что Губер озаботился бы частным медцентром, если бы тот принадлежал простому смертному?

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    5 минут назад

    Oldlord, не всё ли равно, простому или не простому смертному? Главное, это реально работающее бесплатное учреждение! С хорошим оборудованием и квалифицированными специалистами.

    Тебе свербит, что у нас в городе есть такая возможность для женщин- пройти обследование быстро, качественно и бесплатно?

    Тупенький, тупенький Oldlord...

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