Сергей Петрухин готов продолжить работу в амурской системе здравоохранения

«Давно зная Сергея Васильевича как хорошего врача-хирурга, считаю, что в дальнейшем необходимо использовать его потенциал в системе здравоохранения. Я предлагаю минздраву подобрать Сергею Васильевичу соответствующую должность», – заявил Василий Орлов.

«Безусловно, мне льстят эти слова, высокая оценка моей работы от губернатора, взвешенная оценка ситуации. Думаю, это предложение не лишено основания разумного подхода. Поиск компромисса – это правильно в сложившейся ситуации», – считает Сергей Петрухин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во время нахождения главврача Благовещенской горбольницы на больничном листе в учреждении здравоохранения прооперированной пациентке хирургического отделения сделали перевязку с помощью канцелярского скотча, так как в отделении не нашлось лейкопластыря. Инцидент получил общественный резонанс, который негативно отразился на репутации Амурской области.

Незамедлительно последовало кадровое решение: исполняющим обязанности главного врача Благовещенской горбольницы был назначен Андрей Роговченко. Сергей Петрухин продолжает находиться на больничном листе. «На период отсутствия действующего руководителя в данном случае по уважительной ситуации – нахождение на больничном листе, – никаких возможных прерываний

трудового стажа, оформления увольнения либо перехода на другую работу быть не может, так как это является нарушением Трудового законодательства Российской Федерации. Решение о назначении исполняющего обязанности главного врача находится в полномочиях минздрава, оно законно», – объяснил Сергей Васильевич.

Предложений, касающихся его нового места работы, Петрухин не получал. «На это потребуется определенное время. Я нахожусь на больничном листе, мне нужно восстановить трудоспособность, закрыть больничный и только после этого вести диалог с министерством здравоохранения в отношении моего дальнейшего трудоустройства. Решение губернатора открывает этот диалог. Не сомневаюсь, мы найдем решение. Предстоит обсудить и провести анализ проблем, связанных с жизнедеятельностью Благовещенской городской клинической больницы. От этого зависит не только судьба такого социального институт, как городская больница, но и здоровье пациентов», – подчеркнул Сергей Васильевич в разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо».

«Благовещенская городская больница существовала с 1896 года. Она существует и будет существовать, потому что в ней сформировался профессиональный коллектив, которому есть куда приложить свои знания и свое мастерство. Пациенты нуждаются в сохранении больницы, в том числе и сохранении кадрового потенциала. Самый главный капитал – это люди», – такими словами Сергей Петрухин завершил свой комментарий.