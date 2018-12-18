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Сергей Петрухин готов продолжить работу в амурской системе здравоохранения

Сергей Петрухин готов продолжить работу в амурской системе здравоохранения
Фото: www.instagram.com

Сергей Петрухин, являющийся главным врачом Благовещенской городской клинической больницы, прокомментировал заявление губернатора Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на расширенном заседании регионального правительства Василий Орлов выразил мнение о необходимости дальнейшей работы Сергея Петрухина в системе здравоохранения.

«Давно зная Сергея Васильевича как хорошего врача-хирурга, считаю, что в дальнейшем необходимо использовать его потенциал в системе здравоохранения. Я предлагаю минздраву подобрать Сергею Васильевичу соответствующую должность», – заявил Василий Орлов.

«Безусловно, мне льстят эти слова, высокая оценка моей работы от губернатора, взвешенная оценка ситуации. Думаю, это предложение не лишено основания разумного подхода. Поиск компромисса – это правильно в сложившейся ситуации», – считает Сергей Петрухин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во время нахождения главврача Благовещенской горбольницы на больничном листе в учреждении здравоохранения прооперированной пациентке хирургического отделения сделали перевязку с помощью канцелярского скотча, так как в отделении не нашлось лейкопластыря. Инцидент получил общественный резонанс, который негативно отразился на репутации Амурской области.

Незамедлительно последовало кадровое решение: исполняющим обязанности главного врача Благовещенской горбольницы был назначен Андрей Роговченко. Сергей Петрухин продолжает находиться на больничном листе. «На период отсутствия действующего руководителя в данном случае по уважительной ситуации – нахождение на больничном листе, – никаких возможных прерываний

трудового стажа, оформления увольнения либо перехода на другую работу быть не может, так как это является нарушением Трудового законодательства Российской Федерации. Решение о назначении исполняющего обязанности главного врача находится в полномочиях минздрава, оно законно», – объяснил Сергей Васильевич.

Предложений, касающихся его нового места работы, Петрухин не получал. «На это потребуется определенное время. Я нахожусь на больничном листе, мне нужно восстановить трудоспособность, закрыть больничный и только после этого вести диалог с министерством здравоохранения в отношении моего дальнейшего трудоустройства. Решение губернатора открывает этот диалог. Не сомневаюсь, мы найдем решение. Предстоит обсудить и провести анализ проблем, связанных с жизнедеятельностью Благовещенской городской клинической больницы. От этого зависит не только судьба такого социального институт, как городская больница, но и здоровье пациентов», – подчеркнул Сергей Васильевич в разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо».

«Благовещенская городская больница существовала с 1896 года. Она существует и будет существовать, потому что в ней сформировался профессиональный коллектив, которому есть куда приложить свои знания и свое мастерство. Пациенты нуждаются в сохранении больницы, в том числе и сохранении кадрового потенциала. Самый главный капитал – это люди», – такими словами Сергей Петрухин завершил свой комментарий.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    и главу хирургического отделения где не оказалось скотча поставили руководить всей больницей-подстава шитая белыми нитками

  • Ярославович

    Ярославович
    1 час назад

    Министром здравоохранения. Кто "за"?

  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    В БГКБ идет комплексная проверка

    По поводу многочисленных сообщений в СМИ относительно ситуации вокруг Благовещенской городской клинической больницы, минздрав сообщает следующее.

    Кредиторская задолженность на 01.12.2018 составляет около 88 миллионов рублей. Притом что поступление средств из фонда ОМС за этот год превысило 940 миллионов рублей, что больше прошлогоднего объема на 32 миллиона. А средств областного бюджета БГКБ получила 108,5 миллионов (в 2017 году – 25 миллионов).

    Возросший бюджет учреждения должен был бы позитивно отразиться на качестве предоставляемой помощи, однако этого не произошло. Смертность в БГКБ составляет на сегодня 3,7%, в среднем по области этот показатель 1,9%.

    Жалобы от населения растут, плюс к ним добавилось немало жалоб от сотрудников больницы.

    Администрация больницы во главе с С.В.Петрухиным демонстрирует организационную несостоятельность, вследствие чего на протяжении ряда лет накапливалась задолженность, однако делает все, чтобы деятельность учреждения была максимально недоступной для любых попыток минздрава региона объективно проанализировать ситуацию.

    В данный момент А.В.Роговченко исполняет обязанности главного врача ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница».

    Главный врач С.В.Петрухин не уволен, находится на больничном, однако договор с ним будет расторгнут.

    Кто возглавит больницу в ближайшее время – окончательно пока не решено. Данный вопрос министерство прорабатывает вместе с общественными организациями, включая общественный совет при минздраве, Амурскую медицинскую палату и трудовой коллектив самой больницы.

    В учреждении проводится комплексная министерская проверка всех поступивших сигналов о нарушениях трудового законодательства, финансовой дисциплины, норм безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, а также причин отсутствия ожидаемого эффекта от значительного увеличения финансирования.

    Между тем в Сети размещаются «приказы» главного врача С.В.Петрухина, согласно которым к Андрею Валерьевичу Роговченко якобы применялись взыскания за «вымогательство денежных средств на проведение оперативных вмешательств». Однако данные «приказы» не имеют подписи главного врача, из чего логично предположить, что никакого основания для них нет и не было, а составлены такие «приказы» были с целью опорочить имя врача, исполняющего обязанности руководителя больницы и исключительно для размещения в Интернете. (Записей о подобных взысканиях нет ни в личном деле, ни в карточке учёта записей, следовательно, «приказы» - не более чем фальсификация). За вымогательство в нашей стране предусмотрена уголовная статья. Роговченко никогда не привлекался ни по этой статье, ни по каким-либо иным. Таким образом, информация о вымогательстве носит клеветнический характер, и А.В.Роговченко рекомендовано обратиться в суд на информационные ресурсы, размещающие указанную недостоверную информацию.

    Также по сведениям минздрава, Роговченко не имеет отношения к перевязке скотчем пациентки после операции. Он действительно провел хирургическую операцию данной больной, однако перевязка в его обязанности не входила. Бинты зафиксировала на короткое время скотчем медицинская сестра – ей указано на недопустимость использования данных методов. Однако оснований для отстранения от работы медсестры нет.

    Уточнение: в период времени с 2012 по 2015, когда хирургическим отделением руководил А.В.Роговченко, жалоб от пациентов на использование неспецифических для хирургии расходных материалов (строительного и иного назначения, кроме медицинского) не поступало.

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    43 минуты назад

    Из Петрухина действительно получился отличный министр. Много у него человеколюбия и нет лживости и тупости.

  • Элеонора Андреевна

    Элеонора Андреевна
    18 минут назад

    Ё-моё, второй раз читаю комметарий, только автор уже не Дед Мазай, как в статье про потенциал Петрухина, а Хончо. Фуууу...

  • Ыукпун

    Ыукпун
    17 минут назад

    ХончоВ БГКБ идет комплексная проверка....


    Не пали все свои ники, да еще и в один день, Дед Мазаев!

    И Роговченко по сути называл лоботрясом - почему это он не далал сам перевязку своему пациету, а поручил делать свою работу медсестре (судя по представленной отписке). Да, закрепить наложенную повязку она может и могла, но врач о методе фиксации и материале не мог не знать!

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    8 минут назад

    Зато министр знает о чём думает каждая медсестра. О оптимизации!

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