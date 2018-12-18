Очередное кадровое решение: в Амурской области назначен руководитель жилинспекции

Государственную жилищную инспекцию Амурской области возглавит Сергей Молин. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

«С Сергеем Анатольевичем мы знакомы давно, но решение было принято после того, как мы с ним встретились в рамках общественного совета по ЖКХ, где он выступил с объективной критикой и, самое главное, с объективными предложениями по поводу того, как улучшить работу в сфере управления жильем. Таким опытом нужно воспользоваться и применить его в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – сообщил глава региона.

О назначении Сергей Молин узнал от журналиста благовещенской телекомпании «Альфа-канал». Сергей Анатольевич пояснил, что действительно активно принимал участие в заседаниях общественных советов. Сейчас Молин не работает, до этого был руководителем «Аварийно-восстановительной компании». В системе жилищно-коммунального хозяйства он работает 23 года. Был депутатом Благовещенской городской думы четвертого созыва. В 2008 году как самовыдвиженец участвовал в выборах мэра Благовещенска. В 2015 году получил награду от Фонда ЖКХ – знак качества.

Начальник Амурской жилинспекции Светлана Федорченко сообщила журналистам, что не знает о новом назначении и не комментирует причины такого кадрового решения. Светлана Александровна добавила, что работает в этой должности без двух месяцев уже пять лет.