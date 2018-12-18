Власти Белогорска опровергли применение песка вместо цемента на путепроводе

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Сети распространяют недостоверные сведения о производстве работ по временному укреплению опоры № 3 путепровода Белогорска. Речь о видео, которое появилось в социальных сетях, оно снято в темное время суток под путепроводом у опоры № 3.

Автор ролика – работник железной дороги, который делает вывод о качестве выполненных работ. По его словам, «вместо цемента между железобетонными блоками использован песок». Как пишет пресс-служба администрации Белогорска, специалисты расценивают выводы этого человека как абсолютно некомпетентные.

В управлении капитального строительства администрации города сообщили, что работы по укреплению аварийной опоры выполняются в соответствии с техническим решением, предложенным экспертом, обладающим высокими профессиональными знаниями в этой области. И именно по его выводам на путепроводе начались работы по восстановлению аварийной опоры. Анатолий Такмаков разъяснил, что по его проекту песок используется для устранения локальных неровностей бетонных блоков.

«Его незначительная часть, менее 5 %, может осыпаться, но это не влияет на надежность работы основания конструкции, – подчеркивает специалист. – Отсутствие бетона объясняется тем, что раствор невозможно использовать из-за низких температур, весной конструкция "поплывет". Техническое решение по усилению опоры № 3, в том числе с устройством основания под металлическую конструкцию обсуждалось совместно со специалистами РЖД».

Прокомментировал выводы автора ролика, а также комментарии к нему в соцсетях и глава Белогорска Станислав Мелюков:

«Наверное, Амурская область должна гордиться тем, как много у нас "специалистов" и диванных экспертов в области сопромата. Но в реалии есть лишь несколько человек, которые профессионально разбираются в теории изгибов, искривления и прочности материалов. Позвольте им сделать свою работу, а нам исполнить их проектные решения, не отвлекаясь на разъяснения технических решений, которые они принимали».

Между тем в Белогорске приступили к установке первых металлических конструкций для временного укрепления опоры № 3 путепровода. 18 декабря для производства работ РЖД предоставили трехчасовое технологическое «окно». В целях обеспечения электробезопасности контактную сеть 6 и 7 пути заземлили, по 2 штанги на каждую секцию. В работах были задействованы мотовоз, а также 6 специалистов подрядной организации.

«За три часа работы удалось поднять с помощью цепной тали к ригелю и закрепить сваркой две из пяти частей распределительной рамы, – рассказал главный инженер ООО "Амуравтодор" Виктор Безденежных. – Работы осложняются тем, что они выполняются на высоте и вручную».

Установка верхней части поддерживающей рамы продолжится 19 декабря при условии предоставления следующего технологического «окна». Изготовление остальных металлических элементов конструкций уже завершается. Ранее подрядчик выполнил обвязку железобетонных блоков у опоры для последующего сооружения конструкции из металла.

Срок выполнения работ, установленный Станиславом Мелюковым, – 25 декабря.