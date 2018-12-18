Василий Орлов попросил минздрав подобрать должность экс-главврачу Благовещенской горбольницы

Глава региона отметил, что Приамурье дважды за короткое время «прославилось» на всю страну: сначала в связи с нарушениями в детдомах, а затем после использования канцелярского скотча в качестве перевязочного материала в хирургическом отделении Благовещенской горбольницы.

«Это не может не тревожить. Мы будем жестко реагировать в отношении лиц, которые допустили негативный фон, вне зависимости от заслуг, регалий, знакомств. И если в первом случае Ольга Викторовна Лысенко получила выговор, то сейчас дисциплинарные меры будут применены к главврачу больницы Сергею Васильевичу Петрухину», – сказал Василий Орлов.

«Вопросы, которые относились к ведению главврача, это не только применение скотча, но и вопросы экономического характера. Мы встречались с ним лично в сентябре, обсуждали. С ситуацией я знаком от двух источников – от Сергея Петрухина и минздрава. Истина, скорее, у минздрава», – считает губернатор.

Говоря о вопросах экономического характера, глава региона пояснил: «Нужно понимать, что система здравоохранения – это комплексная система, и когда мы выделяем субсидии больнице, это значит, что мы отнимаем эти средства от других лечебных учреждений. Чудес в экономике не бывает».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Сергей Петрухин находится на больничном листе. Исполняющим обязанности главного врача Благовещенской городской клинической больницы назначен Андрей Роговченко. По словам Сергея Петрухина, об увольнении его не уведомили. «Давно зная Сергея Васильевича как хорошего врача-хирурга, считаю, что в дальнейшем необходимо использовать его потенциал в системе здравоохранения. Я предлагаю минздраву подобрать Сергею Васильевичу соответствующую должность», – заявил Василий Орлов.

«Что касается нового главврача – разные мнения слышал. Сейчас очень важно сохранить стабильность в коллективе. Коллектив профессиональный, способен решать любые задачи. Поэтому важны стабильность и спокойствие, – подчеркнул глава Приамурья. – Что касается кандидатуры нового главврача, правильно было бы привлечь членов общественного совета и рассмотреть этот вопрос с привлечением общественности лидеров общественного мнения, специалистов в сфере здравоохранения».

Василий Орлов еще раз подчеркнул значение общественного мнения, отметив: если бы своевременно велась работа по освещению экономической тематики на уровне общественных советов, то кадровые решения не получили бы общественного резонанса.

В Благовещенской горбольнице проведут комплексную проверку. Такое распоряжение дал губернатор Амурской области на заседании в правительстве.