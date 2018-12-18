Губернатор Амурской области стал Дедом Морозом для мальчика из детдома

В правительстве Амурской области со вторника, 18 декабря, началась новогодняя акция «Стань Дедом Морозом». В холле «белого дома» поставили елку с желаниями воспитанников детских домов. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал старт акции, пообещав исполнить мечту мальчика из Белогорска.

На расширенном заседании регионального правительства губернатор развернул и зачитал послание от 11-летнего Дениса Киреева, который живет в Белогорском центре содействия семейному устройству детей «Радуга». «Я живу в "Радуге" с братом и сестренкой, учусь в пятом классе. У меня много друзей, я увлекаюсь футболом и баскетболом. Мечтаю стать пожарным. Прошу, чтобы ты подарил полицейскую машину на пульте управления», – просит Денис у Деда Мороза.

«То ли пожарным, то ли полицейским – кому передать это пожелание?» – спросил Василий Орлов. «Деду Морозу», – пошутил кто-то из присутствовавших. Дедом Морозом в этой ситуации пожелал стать губернатор: «Это письмо я оставлю себе. Покупаю полицейскую машину этому парню и надеюсь, когда вы будете выходить, кому захочется – думаю, захочется многим, – сорвете с елки письмо и исполните мечту конкретного ребенка».

Подарки принимают в министерстве социальной защиты населения Амурской области. Специалисты ведомства передадут их адресатам. «Надеюсь это станет хорошей традицией. Давайте почувствуем себя Дедами Морозами. Все-таки подарки приятнее дарить, чем получать», – подытожил Василий Орлов.

В акции принимают участие воспитанники областных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это Белогорский центр содействия семейному устройству «Радуга», Поярковский центр содействия семейному устройству детей «Доверие», Дмитриевский детский дом, Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Росток», Райчихинский центр содействия семейному устройству детей «Шанс», Семиозерский детский дом, Малиновский дом-интернат для умственно-отсталых детей и другие учреждения.

«О своих мечтах дети написали в письмах Деду Морозу, а воспитатели передали эти письма для украшения нашей необычной новогодней ёлки желаний, которая установлена в фойе правительства Амурской области. Каждый желающий сможет снять с елки письмо ребенка и исполнить его мечту. Елку желаний, как мы ее назвали, периодически будут дополнять новыми письмами детей. Письма на елке желаний можно будет найти до 24 декабря», – сказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

Все, кто захочет присоединиться к акции, могут оставлять подарки для детей в пресс-центре правительства Амурской области у волонтеров. Подробную информацию об акции можно узнать по телефонам: (4162) 20-02-53, 20-07-85.