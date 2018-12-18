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18декабря
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сегодня, 17:10 0

На развитие дорог Приамурье получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей

На развитие дорог Приамурье получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Амурская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства на развитие автомобильных дорог. Средства выделяются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Согласно данным документа, при распределении межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации, Приамурью выделяется 100 миллионов рублей.

Помимо Амурской области, федеральные средства будут выделены также нескольким другим дальневосточным регионам. Причем там суммы гораздо более значительные. Так, Камчатский край получит 1,3 миллиарда рублей, Магаданская область – 500 миллионов рублей, а Чукотский автономный округ – 796,5 миллиона рублей.

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#транспорт #финансы

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