Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2019 год

Исследователи расшифровывали записи, оставленные Нострадамусом в книге «Пророчества», которая была опубликована в 1555 году. Известно, что среди 942 четверостиший Нострадамуса есть те, которые относятся к 2019 году.

Одни люди связывают имя Нострадамуса с мифотворчеством, другие называют его величайшим провидцем, который предсказал Большой пожар в Лондоне 1666 года, Французскую революцию 1789 года, приход к власти Гитлера, убийство Кеннеди и даже теракты 11 сентября.

Его прогнозы на 2019 год варьируются. Исследователи расшифровали в них предсказания о новых достижениях науки, а также увидели указания на глобальные разрушительные последствия войны и стихийных бедствий. Если верить этим выводам, именно в 2019 начнется третья мировая война, которая продлится 27 лет. Кто её начнёт, из предсказаний не ясно, но записи указывают на рост терроризма по всей Европе и США. Среди очагов распространения бедствий называется Ближний Восток, где будет усиливаться религиозный экстремизм.

Есть и благие вести: лидеры крупных стран наконец договорятся и подпишут соглашения в пользу экологии, но остановить гигантское землетрясение это не сможет. Его очаг, со слов учёных, находится между Калифорнией и Ванкувером (Канада).

Есть и странные прогнозы, например тот, что описывает способность людей расшифровывать «животнояз» – язык животных, а в области медицины будут достигнуты успехи, которые позволят жить человеку до 200 лет.

«Вулканический огонь из центра Земли вызовет трепет вокруг нового города: две великие скалы будут поглощены войной, а Аретус покроется реками крови», – переводят Нострадамуса ученые.

Аретус иногда рассматривается учёными как анаграмма США, но на самом деле так звали некое божество, относимое к рекам и родникам, сообщает Life.ru.