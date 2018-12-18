Кадастровую стоимость можно будет оспорить без суда

Оспаривание кадастровой стоимости без обращения в суд или спецкомиссию станет возможным в скором времени – российские оценщики обговорили актуальные проблемы и пути их решения на научно-практической конференции.

Всероссийская научно-практическая конференция по предварительным итогам государственной кадастровой оценки в Российской Федерации за 2018 год прошла в Санкт-Петербурге. В конференции приняли участие и оценщики из Приамурья. На конференции присутствовало более 370 участников.

«Освещали проблемы, с которыми столкнулись в рамках подготовки и проведения кадастровой оценки. Взаимодействие с органами местного самоуправления, неразвитость рынка, геоинформационное обеспечение отсутствие программного обеспечения в кадастровой оценке», – рассказала начальник отдела Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Татьяна Шарак.

На протяжении сравнительно короткого периода в России произошло несколько смен концепций государственной кадастровой оценки. Целями конференции стало подведение предварительных итогов проведения ГКО, выявление основных проблем, требующих срочного решения, а также внесение необходимых изменений в законодательство. Особый интерес вызвало обсуждение вопросов, связанных с рассмотрением споров о результатах определения кадастровой стоимости, – российские суды достаточно сильно перегружены исками по оспариванию результатов ГКО.

«Минэкономразвития предлагает заменить это понятие понятием изменение кадастровой стоимости и установление её в размере рыночной. Это будет проходить более удобно и, наверное, менее травматично для правообладателей. Можно будет сделать всё намного проще, не обращаясь в суд, не обращаться в комиссию. Можно будет непосредственно обратиться в бюджетное учреждение с заявлением об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной», – рассказала директор Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Оксана Курганова.

По закону кадастровая стоимость не может быть выше рыночной. Параметры, влияющие на оценку, как рыночную, так и кадастровую, схожи: местоположение объекта, его техническое состояние, особенности текущего использования, инфраструктура и даже экологическая обстановка вокруг. Часто оценка проводится массовым методом, и индивидуальные особенности объектов недвижимости остаются неучтенными. Конечно, собственник может обратиться в суд или ждать, когда законодательство усовершенствуют. Но лучшим вариантом достоверности будет уточнить сведения объекта недвижимости путем подачи в центр кадастровой оценки декларации о характеристиках объекта недвижимости.