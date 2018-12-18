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18декабря
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В Благовещенске провели мастер-класс по оформлению новогодних блюд

В Благовещенске провели мастер-класс по оформлению новогодних блюд
Фото: министерство экономического развития и внешних связей Амурской области

В областном центре Приамурья прошел мастер-класс, на котором специалисты кулинарного искусства рассказали, как правильно подготовить новогодний стол и украсить праздничные блюда. В частности, участникам дали советы по сочетанию продуктов.

Организовал бесплатное мероприятие Центр поддержки предпринимательства совместно с Амурским колледжем сервиса и торговли. Участие приняли 20 человек – представители предприятий общественного питания Благовещенска. Вел мастер-класс известный в Приамурье повар Валерий Луценко, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Участникам рассказали, что оформление закусок, салатов, нарезок – целая наука, в которой есть свои правила. Например, блюда украшают только съедобными элементами. В декоре рекомендуется использовать продукты, близкие по вкусу к ингредиентам. Эксперименты тоже приветствуются, но при этом не стоит забывать о тематике торжества, отмечают специалисты. Украшение, кстати, легко можно сделать своими руками из тех продуктов, что есть в холодильнике.

Участникам мастер-класса наглядно показали, как оформить сырную тарелку с морским коктейлем, как правильно приготовить и подать стейк из семги. Отдельно продемонстрировали, как работать с фруктами. Из арбуза, например, вырезали декоративную корзину, наполнить которую каждый может по своему вкусу.

По итогам обучения все участники получили сертификаты. В 2019 году планируется проведение подобного мастер-класса по кулинарному искусству.

Всего с начала года Центр поддержки предпринимательства провел 70 мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников. Информационно-консультационную помощь получили более 2 000 человек.

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#Новый год

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Комментарии
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  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    А почему не было представлено новомодное диетическое блюдо для пенсионеров "Хрен без соли"?

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