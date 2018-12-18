Амурчанину одобрили кредит в несуществующем банке

Фото: Амур.инфо

В Приамурье полиция разбирается в ситуации, при которой житель села Чигири лишился около 70 тысяч рублей. По версии правоохранителей, мужчина стал жертвой мошенничества с несуществующим банком.

В полицию поступило сообщение от жителя села Чигири по поводу совершения в отношении него мошеннических действий. Предварительно установлено, что мужчина оставил в интернете заявку на получение кредита – 100 тысяч рублей. Спустя некоторое время амурчанину позвонил «представитель банка» и сообщил, что кредит одобрен, но для его получения необходимо оплатить более 5 тысяч рублей якобы за перевод из одного региона в другой. Мужчина перевел деньги на указанный счет.

Затем жителю села стали поступать звонки от других «сотрудников и специалистов банка», которые просили перевести деньги якобы за страховку, за доставку документов на кредит через курьерскую службу. После каждого звонка амурчанин переводил свои сбережения на счета злоумышленников.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Выяснилось, что банка, работниками которого представлялись злоумышленники, не существует.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Полицейские призывают амурчан быть бдительными, чтобы не попадаться на удочку таких злоумышленников.

Мошенники могут применять схему "несуществующего банка". Злоумышленники создают сайт-двойник одного из банков или сайт банка, который не существует. На таких сайтах в сети интернет граждане оставляют заявки на кредит, где указывают личные данные – ФИО, серию и номер паспорта, адрес места жительства, номер телефона. Таким образом происходит утечка информации. После чего злоумышленники звонят клиенту и представляются работниками несуществующего банка, плохо проговаривают название или маскируются под известный банк. Далее просят под различными предлогами (за оформление заявки, за перевод из одного региона в другой, за страховку, за доставку денег или документов на кредит и прочее) перечислить денежные средства на свои банковские счета. В результате таких действий граждане лишаются своих сбережений, пишет пресс-служба УМВД.

Названия сомнительных банков следует проверять – зарегистрировано ли данное финансовое учреждение, имеет ли право на осуществление кредитных операций в России.

«Проверяйте любую информацию, связанную с банковскими картами, и не доверяйте незнакомым людям, которые просят вас перевести денежные средства. Ни в коем случае не сообщайте посторонним реквизиты своих карточек, кем бы эти люди ни представлялись», – сообщает ведомство.