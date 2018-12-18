В Интернете появилась информация о победителе 19 сезона «Битвы экстрасенсов»

Очередной сезон «Битвы экстрасенсов» подошел к концу, но имя победителя должны были держать в тайне до 22 декабря. Но 17 декабря в Сети появились фотографии возможного лидера «Битвы экстрасенсов».

Финалистами шоу стали Григорий Кузнецов, Аида Грифаль и Тимофей Руденко. 16 декабря прошли съемки финального выпуска сезона. Имя участника, занявшего первое место, телезрители должны были узнать только 22 декабря.

На съемках финала присутствовали многие поклонники «Битвы». Некоторые юзеры опубликовали в Instagram снимки Тимофея Руденко с «рукой» победителя и написали, что именно он занял первое место. По словам пользователей, второй стала Аида Грифаль, Григорий Кузнецов получил третье место.

В Инстаграме самого экстрасенса практически под каждой фотографией есть комментарии с поздравлениями: «Красивый!С победой! Мы болели за вас!», «С победой, Вы прекрасно работали», «Я рада что вы Тимофей победили! И болела за вас. Уже в начале битвы я определила, что вы сильнейший экстрасенс».

Тимофей Руденко с первого выпуска был одним из лидеров 19 сезона «Битвы». После смерти отца у Тимофея начались слуховые галлюцинации. Врачи диагностировали шизофрению, но Руденко уверяет, что научился контролировать свою болезнь. Сам себя он называет «яснослышащим», так как может слышать голоса мертвых. Известно, что в 2015 году Тимофей принимал участие в юмористическом шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Экстрасенс выступал в дуэте «Творческое объединение Амур».

Открытию дара предшествовала депрессия и поставленный врачами диагноз психического расстройства. Родственники решили не отдавать его в стационар и определили к частному психиатру, сообщает Starhit.