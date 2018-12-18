Кафе-пекарня в Благовещенске незаконно использовала товарный знак CINNABON

В Арбитражный суд Амурской области обратилось региональное управление Роспотребнадзора с заявлением о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который незаконно использовал чужой товарный знак. Бизнесмен производил и продавал продукцию под маркой CINNABON при том, что договор субфранчайзинга с правообладателем был расторгнут в одностороннем порядке.

Судом на основании материалов дела установлено, что на рекламных носителях, упаковке, посуде, в дизайнерском оформлении кафе-пекарни, расположенной по адресу: Мухина 144, использовались наименование, графическое изображение и словесная конструкция товарного знака CINNABON. Согласия правообладателя на это не было.

Арбитражный суд, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, что предприниматель впервые привлекается к административной ответственности по такой категории правонарушений, на иждивении предпринимателя находятся четверо несовершеннолетних детей, принял решение привлечь бизнесмена к административной ответственности и назначить наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, сообщает пресс-служба суда.

Аналогичное правонарушение было допущено несколько лет назад и кафе-пекарней по адресу: улица 50-летия Октября, 15. Тогда фирму, незаконно использующую товарный знак CINNABON, оштрафовали на 50 тысяч рублей.