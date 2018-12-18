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СМИ: единственный пуск с космодрома Восточный в 2019 году намечается на весну-лето

СМИ: единственный пуск с космодрома Восточный в 2019 году намечается на весну-лето
Фото: архив Амур.инфо

Весной-летом 2019 года с космодрома Восточный собираются запустить «Союз–2.1б» с попутной нагрузкой. Об этом РИА Новости сообщил во вторник, 18 декабря, источник в ракетно-космической отрасли.

«Это будет старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 совместно с попутными зарубежными малыми космическими аппаратами. Запуск предполагается весной-летом 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник агентства рассказал о том, что французская компания Arianespace отказалась от предложения «Роскосмоса» осуществить в 2019 году два запуска с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный вместо космодрома Байконур из-за дороговизны изменения схемы доставки аппаратов

Заместитель директора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщал о планах запуска двух радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» в 2020 и 2021 годах. До этого они намечались соответственно на 2019 и 2020 годы.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов. Названия космических аппаратов и сроки запусков он не уточнил.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    http://www.amur.info/news/2018/10/25/145135

    Эх, а 25 октября 2018 было столько планов...

    Но потом 27 ноября 2018:

    http://www.amur.info/news/2018/11/27/146621

    И планы урезали.

  • домовенок

    домовенок
    55 минут назад

    А почему "Эх"?

  • Noir

    Noir
    46 минут назад

    домовенок

    А почему "Эх"?



    Такими темпами и экскурсии на Луну в 2025 отменят..

  • ay

    ay
    34 минуты назад

    А компот? на Марс?

  • домовенок

    домовенок
    1 минута назад

    Noir

    домовенок

    А почему "Эх"?



    Такими темпами и экскурсии на Луну в 2025 отменят..



    Дык, экскурсии то, говорят, только в одну сторону

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