СМИ: единственный пуск с космодрома Восточный в 2019 году намечается на весну-лето

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«Это будет старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 совместно с попутными зарубежными малыми космическими аппаратами. Запуск предполагается весной-летом 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник агентства рассказал о том, что французская компания Arianespace отказалась от предложения «Роскосмоса» осуществить в 2019 году два запуска с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный вместо космодрома Байконур из-за дороговизны изменения схемы доставки аппаратов

Заместитель директора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщал о планах запуска двух радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» в 2020 и 2021 годах. До этого они намечались соответственно на 2019 и 2020 годы.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов. Названия космических аппаратов и сроки запусков он не уточнил.