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Мальчику Богдану из Свободного нужна помощь для лечения порока сердца

Мальчику Богдану из Свободного нужна помощь для лечения порока сердца

Маленькому жителю Свободного Богдану Нижегородцеву только четыре месяца, но врачи уже диагностировали у него порок сердца. В новосибирской клинике мальчика готовы прооперировать – медики прислали вызов. Сейчас семье Богдана необходимы 60 тысяч рублей на перелет и лекарственное обеспечение.

«Врачи выявили у Богдана порок сердца с дефектами межжелудочковой перегородки, легочную гипертензию второй степени, – рассказала мама мальчика Нина. – Мы лежали в Благовещенске в кардиологии, врачи сделали запрос в Новосибирск. И вот нам пришло приглашение из национального медицинского исследовательского центра».

15 января 2019 года маленькому пациенту уже нужно быть в Новосибирске. Для этого семье требуется материальная помощь. Необходимы 60 тысяч рублей: на перелет и медикаменты.

Средства можно перевести на номер карты Сбербанка 4276 0300 1664 9242 (Нина Владимировна Новгородцева – мама ребенка).

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#дети #здоровье #соцзащита

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