Мальчику Богдану из Свободного нужна помощь для лечения порока сердца

Маленькому жителю Свободного Богдану Нижегородцеву только четыре месяца, но врачи уже диагностировали у него порок сердца. В новосибирской клинике мальчика готовы прооперировать – медики прислали вызов. Сейчас семье Богдана необходимы 60 тысяч рублей на перелет и лекарственное обеспечение.

«Врачи выявили у Богдана порок сердца с дефектами межжелудочковой перегородки, легочную гипертензию второй степени, – рассказала мама мальчика Нина. – Мы лежали в Благовещенске в кардиологии, врачи сделали запрос в Новосибирск. И вот нам пришло приглашение из национального медицинского исследовательского центра».

15 января 2019 года маленькому пациенту уже нужно быть в Новосибирске. Для этого семье требуется материальная помощь. Необходимы 60 тысяч рублей: на перелет и медикаменты.

Средства можно перевести на номер карты Сбербанка 4276 0300 1664 9242 (Нина Владимировна Новгородцева – мама ребенка).