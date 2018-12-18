Синоптики: январь в Амурской области будет холоднее обычного

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Синоптики дали предварительный прогноз погоды на первый месяц 2019 года. По нему, температура воздуха в январе на большей части территории России ожидается в пределах нормы и чуть выше. Был дан прогноз и по Амурской области.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в пределах климатической нормы и на градус выше нормы будет температура на европейской территории, на севере Сибири, в частности, на севере Красноярского края, в Якутии, в прибрежных районах Хабаровского края, на северо-востоке Приморья, на Сахалине, Камчатке и Курилах.

Холоднее обычного ожидается погода в Амурской области, на юге Хабаровского края, на Южном Урале (юге Башкирии, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях). Ниже климатической нормы температурный фон будет на севере Западной Сибири – в Тюменской области, а также в таких сибирских регионах, как Томская, Омская, Новосибирская и Кемеровская области.

Морозный январь ждет жителей Алтайского края и Республики Алтай, центральных и южных районов Красноярского края, Хакассии, Иркутской области (кроме северных территорий) и большей части Забайкальского края.

Осадков меньше нормы выпадет в Поволжье, Пермском крае, Башкирии, в Оренбургской области, на Урале, в Западной Сибири (кроме Ямало-Ненецкого автономного округа). Не очень снежно будет и на юге Амурской области, в Приморском крае, на северо-востоке Якутии, на Чукотке, Камчатке.

Осадков больше нормы может выпасть на северо-западе России – в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и большей части центральных регионов. Интенсивные осадки возможны в Тверской, Смоленской, Брянской, Калининградской областях. А также на северо-западе, в центре и на юго-востоке Якутии, в центральных и северных районах Хабаровского края, в южных районах Магаданской области, в Забайкальском крае (кроме южных районов Бурятии), в Иркутской области (кроме южных и крайних северных районов).

В Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» сообщили, что не занимаются составлением долгосрочных прогнозов, поэтому не могут прокомментировать информацию федеральных синоптиков.