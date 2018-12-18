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18декабря
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сегодня, 15:30 0

Убийцу оленей заставили пересматривать мультфильм «Бэмби»

Убийцу оленей заставили пересматривать мультфильм «Бэмби»
Фото: скриншот мультфильма "Бемби"

Американца Дэвида Берри-младшего приговорили к году тюремного заключения за незаконное убийство сотен оленей. В течение всего срока он должен смотреть мультфильм «Бэмби» хотя бы раз в месяц.

Случай Берри-младшего называют одним из крупнейших в истории штата Миссури. Отмечается, что он убивал оленей ради головы, а тела оставлял в лесу разлагаться.

Полиция также задержала трех родственников и одного приятеля браконьера. Они заплатили 51 тысячу долларов в виде штрафов и судебных издержек, сообщает GFAclaims.com.

Диснеевский мультфильм «Бэмби» вышел в 1942 году. Он повествует об олененке, мать которого убили охотники.

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#криминал #происшествия

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