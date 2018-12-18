Общественники попросили прокуратуру проверить, как в Тынде строили ледовый городок

Фото: администрация Тынды

Активисты ОНФ Амурской области обратились в прокуратуру региона с просьбой проверить, не было ли нарушений при возведении ледового городка и городской елки в Тынде. Поводом для сомнений стала информация с сайта госзакупок и городской администрации.

Общественники сравнили даты, когда официально должны были заключить договоры с подрядными организациями на выполнение работ, а также сведения о том, когда фактически эти работы начали проводить. Речь идет сразу о трех государственных закупках, размещенных на соответствующем сайте: на установку и последующий демонтаж елки на площади 25-летия БАМа, на изготовление и установку ледовых блоков на той же площади, а также изготовление из них 10 ледовых фигур.

Согласно официальной информации, работы по установке городской елки должны были стартовать с 14 декабря. Однако на сайте тындинской администрации говорится, что они начались еще 5 декабря.

Изготовление 19 ледовых блоков размером – 220х160 сантиметров по договору должно было длиться с 10 по 11 декабря, а сами фигуры из них должны были вырезать с 11 по 14 декабря. Тем временем уже 4 декабря в местной администрации информировали, что в столице БАМа началась подготовка к строительству ледового городка.

Монтажом 15-метровой ели занимались рабочие МУП «Чистый город», а электрики предприятия «Горэлектротеплосеть» готовили к подключению елочную гирлянду и световую иллюминацию.

Возведением ледового городка в Тынде занимались мастера из Якутии. Ваяние фигур изо льда художники практикуют более двенадцати лет. Многие годы их работы украшают центральную площадь города Нерюнгри, сообщалось на сайте городской администрации.

Они же занимались приготовлением панелей изо льда. При этом размер ледяного блока должен был соответствовать определенным стандартам: 2 метра 20 сантиметров – в длину и 1 метр 60 сантиметров – в ширину, толщина – не менее 30 сантиметров.

«Соответственно, встает вопрос: как так получилось, что администрация говорит, что все работы идут, а договор потом задним числом под кого-то конкретного делают. Какая-то такая странная ситуация. Целесообразность самих закупок вопросов не вызывает, безусловно, такие мероприятия нужны. Но не такими, скажем так, жертвами. Мы здесь настаиваем на соблюдении закупочного законодательства. Мы не можем говорить, нарушение это или нет, потому что таких полномочий у нас нет. У нас есть определенные сомнения – мы информацию направляем в контролирующие органы», – прокомментировал Валентин Орлов, член регионального штаба ОНФ в Амурской области, активист проекта «За честные закупки».

Своими сомнениями общественники поделились с прокуратурой Амурской области. Надзорный орган теперь проводит проверку.

«Обращение к нам поступило. Вчера оно было зарегистрировано и поручена проверка. Ее проводит управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Амурской области. Проверка только началась. Максимально она может длиться 30 дней, но, как правило, проходит в сокращенные сроки», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Заказчиком всех работ выступило муниципальное предприятие Тынды – Дворец культуры «Русь». Там, комментируя сомнения общественников, объяснили, что начать работы по возведению ледового городка были вынуждены, исходя из погодных условий.

«Работы начались только из-за того раньше, что резко похолодало. У нас зима в этом году аномальная: сначала было тепло, тепло, а потом холодно стало. Для того чтобы сделать ледовые фигуры, толщина льда должна быть не более 35 сантиметров. У нас долгое время морозов не было, а потом поступила информация, что на озере толщина уже 38 сантиметров – очень резко стало холодно. Мы позвонили, и исполнители отказались ехать, потому что это уже тяжело. Какая-то своя специфика – эти кубы как-то разрезают, потом высушивают, поднимают очень аккуратно. Но кое-как мы их уговорили, чтобы они приехали. Если бы мы ждали момента заключения договора, не было бы у нас ледового городка однозначно. И договор раньше времени мы не могли заключить: а вдруг озеро вообще бы не замерзло? Это тоже риск. И в этом случае мы взяли риск на себя. Что касается ели, то в начале декабря только каркас поставили, он долго так и стоял. Договор мы сделали сразу, как пришли деньги. Елку, кстати, очень долго делали, только 14-го, наверное, ее и поставили», – пояснила Анжела Буланова, директор ГДК «Русь».

Руководитель муниципального учреждения также добавила, что, когда новый мэр только озвучила планы на строительство ледового городка за счет экономии на заработной плате зампредседателя городской Думы, выяснилось, что договариваться с подрядчиками надо было еще летом.

«Когда в сентябре новый мэр сказала, что будет городок, мы позвонили сразу в Хабаровск, Новосибирск, Нерюнгри разным фирмам. Оказалось, что их нанимают еще в июне. Нерюнгринские мастера были единственными, кто согласился, потому что из-за близости регионов они успевали совместить и сделать работу у себя и у нас», – добавила Анжела Валентиновна.

По словам руководителя учреждения, деньги в любом случае были бы выплачены тем организациям, которые выполнили работы по обустройству ледового городка. По закону предприятие имеет право проводить закупку у единственного поставщика, если сумма каждого договора не превышает 400 тысяч рублей. Это условие было соблюдено: установка и последующий демонтаж городской ели обошелся в 195 тысяч рублей, изготовление и установка ледовых блоков – в 175 тысяч рублей, а непосредственно изготовление 10 ледяных фигур – в 380 тысяч рублей. Все эти средства выделялись из городского бюджета.

Фото: gorod.tynda.ru