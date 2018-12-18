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18декабря
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В Мазановской больнице оказали некачественную помощь 3-летнему ребенку

В Мазановской больнице оказали некачественную помощь 3-летнему ребенку
Фото: Амур.инфо

В Приамурье суд удовлетворил требования прокурора, действовавшего в интересах ребенка. 3-летнему мальчику оказали некачественную медицинскую помощь в Мазановской больнице. С учреждения взыскали компенсацию материального и морального вреда.

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению жительницы района о том, что ее 3-летнему сыну была некачественно предоставлена медпомощь ГБУЗ АО «Мазановская больница». В ходе проверки, проведенной совместно с Росздравнадзором по Амурской области, доводы обращения подтвердились.

«В действиях работников медицинского учреждения установлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, неполная диагностика заболевания, а также непроведение транспортировки ребенка в лечебное учреждение города Благовещенск при ухудшении состояния его здоровья», – пишет прокуратура Амурской области.

Нарушения со стороны медработников повлекли для матери расходы на покупку лекарств, на проезд в медицинские учреждения Благовещенска. Также это повлекло «физические и нравственные страдания».

Для защиты прав ребенка прокурор Мазановского района обратился в суд с исковым заявлением. Решением Мазановского районного суда от 10 декабря требования прокурора были удовлетворены в части взыскания с больницы компенсации материального и морального вреда. Это 1,8 тысячи рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

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#дети #закон #здоровье #суды

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