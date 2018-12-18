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18декабря
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«Собибор» не будет номинирован на премию «Оскар»

«Собибор» не будет номинирован на премию «Оскар»
Фото: стоп-кадр из фильма "Собибор"

Картина Константина Хабенского «Собибор» не вошла в список из девяти фильмов, которые отобрали на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На сайте Американской киноакадемии искусств опубликовали список из 9 фильмов.

Изначально на «Оскар» в этой категории было выдвинуто 87 лент со всего мира. В шорт-листе оказалось девять иностранных фильмов из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи. Их допустят до следующего этапа – члены киноакадемии просмотрят все девять картин и уже тогда отберут пятерых номинантов на «Оскар».

Церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля.

Фильм «Собибор» вышел на экраны 3 мая 2018 года, он стал режиссёрским дебютом актера Константина Хабенского, который также исполнил в этом фильме главную роль.

Сюжет картины «Собибор» основан на реальных событиях. Действие происходит в концлагере Собибор на севере Польши, где в 1943 году произошло успешное восстание узников, которым удалось сбежать, сообщает Life.ru.

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#культура #шоу-бизнес

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