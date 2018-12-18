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18декабря
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сегодня, 14:21 1

Водитель автобуса, сбивший женщину в Благовещенске, лишился свободы

Водитель автобуса, сбивший женщину в Благовещенске, лишился свободы
Фото: www.instagram.com/blag_dtp

Благовещенский городской суд назначил наказание 62-летнему мужчине, признанному виновным в гибели женщины. Вечером 18 июня текущего года он, управляя автобусом, сбил пешехода.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», наезд на человека произошел в районе пересечения улиц Театральной и Драгошевского. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На суде 62-летний водитель автобуса признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Как сообщает прокуратура Амурской области, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения он не должен садиться за руль. Кроме того, с подсудимого взыскан материальный ущерб в пользу страховой медицинской организации за оказание медицинской помощи потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

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#ДТП #суды

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Сколько там позбивали на моей памяти, потому что остановка , светофора нет и движение интенсивное, в час пик особенно

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