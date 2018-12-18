Водитель автобуса, сбивший женщину в Благовещенске, лишился свободы

Благовещенский городской суд назначил наказание 62-летнему мужчине, признанному виновным в гибели женщины. Вечером 18 июня текущего года он, управляя автобусом, сбил пешехода.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», наезд на человека произошел в районе пересечения улиц Театральной и Драгошевского. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На суде 62-летний водитель автобуса признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Как сообщает прокуратура Амурской области, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения он не должен садиться за руль. Кроме того, с подсудимого взыскан материальный ущерб в пользу страховой медицинской организации за оказание медицинской помощи потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.