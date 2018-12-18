Морозный туман и слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 19 декабря

В Амурской области 19 декабря установится небольшая облачность, в отдельных районах ожидаются морозный туман и слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, временами возможен штиль.

Температура ночью в большинстве районов составит минус 30…35, местами по северу будет около минус 40, местами по югу – около 25 градусов мороза. Днем по области термометры покажут минус 14…19, местами по северу ожидается от минус 24 до минус 29.

В Благовещенске в этот день преимущественно ясно, без осадков. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 22…24, днем – 13…15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.