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18декабря
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сегодня, 14:05 8

СМИ узнали, кем будет работать бывшая амурская и сахалинская чиновница Щербина в Приморье

СМИ узнали, кем будет работать бывшая амурская и сахалинская чиновница Щербина в Приморье
Фото: Амур.инфо

17 декабря стало известно, что председатель сахалинского правительства, экс-чиновница Амурской области Вера Щербина меняет Сахалин на Приморье. Теперь же СМИ называют будущее место работы Щербины. По их сведениям, она займет пост первого вице-губернатора Приморского края.

О новой должности Веры Щербины сообщают ИА PrimaMedia, со ссылкой на источник в администрации Приморья, и Konkurent.ru. Отмечается, что о назначении объявят сразу после инаугурации Олега Кожемяко, назначенной на 20 декабря. Как сообщало Амур.инфо, ранее Кожемяко выиграл выборы на пост главы Приморского края.

Вера Щербина является членом команды Олега Кожемяко, которая путешествует за ним из региона в регион.

В Амурской области Щербина работала в правительстве Амурской области – сначала зампредом и министром финансов, а затем стала первым заместителем председателя регионального правительства.

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#Дальний Восток #политика

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    А сомневался ли ХТО нибудь????

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    3.1

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Деньги правильно мыть надо со своим надежным человеком, иначе посадят... на другую должность.

  • Модератор

    Модератор
    47 минут назад

    Сергей вокалист - предупреждение (3.1, оскорбления)

  • Демидыч

    Демидыч
    31 минута назад

    походу здесь всех банят кто против Кожемяко

  • Crasy

    Crasy
    31 минута назад

    Женщина с низкой социальной ответственностью

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    2 минуты назад

    Скоро эта парочка и до Кремля доберется)))

  • rosinv28

    rosinv28
    2 минуты назад

    Это уже не смешно (

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