СМИ узнали, кем будет работать бывшая амурская и сахалинская чиновница Щербина в Приморье

Фото: Амур.инфо

О новой должности Веры Щербины сообщают ИА PrimaMedia, со ссылкой на источник в администрации Приморья, и Konkurent.ru. Отмечается, что о назначении объявят сразу после инаугурации Олега Кожемяко, назначенной на 20 декабря. Как сообщало Амур.инфо, ранее Кожемяко выиграл выборы на пост главы Приморского края.

Вера Щербина является членом команды Олега Кожемяко, которая путешествует за ним из региона в регион.

В Амурской области Щербина работала в правительстве Амурской области – сначала зампредом и министром финансов, а затем стала первым заместителем председателя регионального правительства.