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18декабря
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сегодня, 14:04 0

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в мошенничестве

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в мошенничестве

Благовещенские полицейские разыскивают Алексея Эдуардовича Улькина 1971 года рождения, не имеющего постоянной регистрации. Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

По информации амурского управления МВД, в настоящее время мужчина может проживать в сельской местности на территории Амурской области, вести бродяжнический образ жизни, а также представляться персональными данными других людей.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 136, или позвонить по телефонам: 02 (с мобильного – 102), 59-47-27, 8-914-569-16-88.

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