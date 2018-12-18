В Благовещенске разыскивают подозреваемого в мошенничестве

Благовещенские полицейские разыскивают Алексея Эдуардовича Улькина 1971 года рождения, не имеющего постоянной регистрации. Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

По информации амурского управления МВД, в настоящее время мужчина может проживать в сельской местности на территории Амурской области, вести бродяжнический образ жизни, а также представляться персональными данными других людей.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 136, или позвонить по телефонам: 02 (с мобильного – 102), 59-47-27, 8-914-569-16-88.