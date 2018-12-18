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Телепрограмма «Сканер» запускает новый интернет-проект «Дорожный вопрос»

Телепрограмма «Сканер» запускает новый интернет-проект «Дорожный вопрос»
Фото: www.amur.info

С 19 декабря телепрограмма «Сканер» запускает новый интернет-проект под названием «Дорожный вопрос». В нем эксперты будут отвечать на вопросы подписчиков инстаграм-аккаунта «Сканер», касающиеся автомобилей и всего, что с ними связано.

«Идея этого проекта давно витала в воздухе и ее подсказал жизненный и профессиональный опыт. К нам часто обращаются наши подписчики с различными просьбами: как найти хорошего автоюриста, что делать, если виновник ДТП скрылся, кто виноват в том, что автомобиль попал в яму и куда обращаться в этих случаях. Мы увидели, что даже самые опытные водители порой не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому мы решили создать вот такой своеобразный интернет -журнал "Дорожный вопрос"», – рассказала автор проекта Татьяна Котельникова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», программа «Сканер» активно продвигается в интернет-пространстве. В понедельник, 17 декабря, вышел в эфир новый интернет-проект «Rec: смотри на дорогу!» Для зрителей представляют подборки самых интересных ситуаций на дороге – столкновения автомобилей, нарушения правил дорожного движения.

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#закон #СМИ #транспорт

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Комментарии
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  • lana78

    lana78
    49 минут назад

    Ребята, молодцы, двигайтесь вперед! П.С. а то у вас, смотрю личные хейтеры завелись, народ веселят)))

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