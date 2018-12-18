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18декабря
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сегодня, 13:33 0

Авиарейс из Таиланда не сможет прибыть в Благовещенск 18 декабря

Авиарейс из Таиланда не сможет прибыть в Благовещенск 18 декабря
Фото: Амур.инфо

Авиарейс IK-2706 Краби (Таиланд) – Благовещенск не сможет прибыть по расписанию 18 декабря. По сведениям сайта Благовещенского аэропорта, самолет ожидался в Приамурье сегодня в 18:15, однако теперь расчетное время прилета – 03:00 19 декабря.

В справочной службе Благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» информацию подтвердили. Таким образом, задержка составит около 9 часов.

Рейс выполняет авиакомпания «Икар». В справочной службе пояснили, что под перелет нет самолета.

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#транспорт

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