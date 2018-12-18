Чиновника мэрии Благовещенска приговорили к лишению свободы за мошенничество

Во вторник, 18 декабря, Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему чиновнику администрации Благовещенска, которого обвиняли в мошенничестве. Начальник правового управления Дмитрий Дрегваль присвоил квартиру.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в феврале 2014 года сотрудник мэрии незаконно заключил договор социального найма на квартиру. После путём обмана чиновник заключил с благовещенским комитетом по управлению имуществом договор на безвозмездную передачу указанной квартиры в собственность. Преступление выявили сотрудники областного управления ФСБ. В ноябре 2017 года следствие было закончено, материалы передали в суд. Дрегваль находился под домашним арестом и временно был отстранен от должности.

Благовещенский городской суд установил, что в ноябре 2013 года Дрегваль обратился к главе администрации Благовещенска с заявлением о предоставлении служебного жилого помещения, поскольку являлся муниципальным служащим администрации и не имел на территории города иных жилых помещений.

В феврале 2014 года подсудимый в служебном кабинете директора МКУ «БГАЖЦ» сообщил, что желает приватизировать ранее переданную ему квартиру. Директор пояснил, что служебные жилые помещения приватизации не подлежат, но можно приватизировать помещения, находящиеся у них на условиях социального найма.

Дрегваль предложил заключить с ним договор социального найма. Директор ответил отказом, так как жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются только малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

Через несколько дней после разговора неизвестный изготовил для Дрегваля подложное постановление главы администрации Благовещенска об исключении квартиры из числа служебных помещений и указание директору МКУ «БГАЖЦ» заключить договор социального найма с Дрегвалем.

С помощью фальшивых документов подсудимый сообщил ложные сведения о том, что нуждается в квартире, и глава администрации принял решение о заключении с ним договора социального найма. После чего потребовал от директора МКУ «БГАЖЦ» заключить с ним договор социального найма квартиры. Последний, введенный в заблуждение, согласился на это.

После этого Дрегваль обратился в комитет по управлению имуществом с заявлением о передаче квартиры в общую долевую собственность с супругой. Оно было удовлетворено.

Таким образом, Дрегваль умышленно, путём обмана и с использованием своего служебного положения приобрел право на чужую квартиру стоимостью 1 875 000 рублей.

В итоге суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с Дрегваля приговорили взыскать в пользу муниципального образования город Благовещенск 1 875 000 рублей, сообщает сайт Благовещенского городского суда.