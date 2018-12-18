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Чиновника мэрии Благовещенска приговорили к лишению свободы за мошенничество

Чиновника мэрии Благовещенска приговорили к лишению свободы за мошенничество
Фото: www.amur.info

Во вторник, 18 декабря, Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему чиновнику администрации Благовещенска, которого обвиняли в мошенничестве. Начальник правового управления Дмитрий Дрегваль присвоил квартиру.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в феврале 2014 года сотрудник мэрии незаконно заключил договор социального найма на квартиру. После путём обмана чиновник заключил с благовещенским комитетом по управлению имуществом договор на безвозмездную передачу указанной квартиры в собственность. Преступление выявили сотрудники областного управления ФСБ. В ноябре 2017 года следствие было закончено, материалы передали в суд. Дрегваль находился под домашним арестом и временно был отстранен от должности.

Благовещенский городской суд установил, что в ноябре 2013 года Дрегваль обратился к главе администрации Благовещенска с заявлением о предоставлении служебного жилого помещения, поскольку являлся муниципальным служащим администрации и не имел на территории города иных жилых помещений.

В феврале 2014 года подсудимый в служебном кабинете директора МКУ «БГАЖЦ» сообщил, что желает приватизировать ранее переданную ему квартиру. Директор пояснил, что служебные жилые помещения приватизации не подлежат, но можно приватизировать помещения, находящиеся у них на условиях социального найма.

Дрегваль предложил заключить с ним договор социального найма. Директор ответил отказом, так как жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются только малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях.

Через несколько дней после разговора неизвестный изготовил для Дрегваля подложное постановление главы администрации Благовещенска об исключении квартиры из числа служебных помещений и указание директору МКУ «БГАЖЦ» заключить договор социального найма с Дрегвалем.

С помощью фальшивых документов подсудимый сообщил ложные сведения о том, что нуждается в квартире, и глава администрации принял решение о заключении с ним договора социального найма. После чего потребовал от директора МКУ «БГАЖЦ» заключить с ним договор социального найма квартиры. Последний, введенный в заблуждение, согласился на это.

После этого Дрегваль обратился в комитет по управлению имуществом с заявлением о передаче квартиры в общую долевую собственность с супругой. Оно было удовлетворено.

Таким образом, Дрегваль умышленно, путём обмана и с использованием своего служебного положения приобрел право на чужую квартиру стоимостью 1 875 000 рублей.

В итоге суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с Дрегваля приговорили взыскать в пользу муниципального образования город Благовещенск 1 875 000 рублей, сообщает сайт Благовещенского городского суда.

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#городская власть #криминал #мэрия #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    о что в мэрии делается

  • pishi-chitai

    pishi-chitai
    2 часа назад

    А правда, что у директора МКУ «БГАЖЦ» близкие родственники в прокуратуре, поэтому его "отмазали"? А тот факт, что осужденный Дрегваль в обоих упомянутых случаях посещения кабинета директора МКУ «БГАЖЦ» находился в другой части города (что документально подтверждено), следователи не учли. Главное - план посадок выполнить. Вот бы кто из журналистов не побоялся раскрутить эту клоаку (где рука руку моет)!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Начальник правового управления



    *****

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    pishi-chitai

    А правда, что у директора МКУ «БГАЖЦ» близкие родственники в прокуратуре, поэтому его "отмазали"? А тот факт, что осужденный Дрегваль в обоих упомянутых случаях посещения кабинета директора МКУ «БГАЖЦ» находился в другой части города (что документально подтверждено), следователи не учли. Главное - план посадок выполнить. Вот бы кто из журналистов не побоялся раскрутить эту клоаку (где рука руку моет)!



    Атфакат?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    pishi-chitai

    А тот факт, что осужденный Дрегваль в обоих упомянутых случаях посещения кабинета директора МКУ «БГАЖЦ» находился в другой части города (что документально подтверждено), следователи не учли.



    Почему же в суде факт наличия алиби не был рассмотрен?



  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Это видать обиженный родственник пишет. Не горюй, посидит твой чинуша да выйдет. Всех их через это надо пропускать, на годик-другой в тюрьму и увольнять

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Ещё пытается тут выдать свое желаемое за действительное. Пусть сидит, чиновникам там самое место

  • бывалый

    бывалый
    57 минут назад

    Огурец, не суди и не судим будешь. Веришь в чистые руки закона?

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    54 минуты назад

    Oldlord

    pishi-chitai

    А тот факт, что осужденный Дрегваль в обоих упомянутых случаях посещения кабинета директора МКУ «БГАЖЦ» находился в другой части города (что документально подтверждено), следователи не учли.



    Почему же в суде факт наличия алиби не был рассмотрен?



    какого алиби? ахаха

    ты хоть погугли что такое "алиби", только правильно напиши - АЛИБИ, не ЛИБИДО

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