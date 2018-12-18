В кардиоцентре Амурской медакадемии врачи прооперировали работающие сердца

В клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии провели операции на работающем сердце. Часть вмешательств выполнена впервые. Врачи помогли десяти очень сложным пациентам.

Это больные с клапанными пороками и ишемической болезнью сердца, а также с сочетанными нарушениями сердечной деятельности. Как рассказал заведующий клиникой кардиохирургии, кандидат медицинских наук Евгений Тарасюк, прежде некоторые категории таких пациентов в клинике вообще не брались оперировать, а сегодня это стало возможным благодаря помощи коллеги специалиста-кардиохирурга из Красноярска. Несколько операций выполнили впервые – это трехсосудистое шунтирование коронарных артерий на работающем сердце без применения аппарата искусственного кровообращения.

«Лечение ишемической болезни проводилось на работающем сердце, – пояснил заведующий. – Хотя обычно эти оперативные вмешательства выполняются при искусственном кровообращении. При открытой операции на работающем сердце, как правило, выполняется шунтирование только одной коронарной артерии. Мы же выполняли на двух и даже трех, к тому же параллельно проводилось и лечение нарушения ритма сердца. Часть операций выполнена без применения искусственного кровообращения, что очень хорошо прежде всего для самого пациента: все риски были сведены к минимуму».

Евгений Тарасюк заметил, что подобные операции выполняются далеко не в каждом кардиохирургическом центре даже в центральной части России.

Учитывая сложность оперативных вмешательств, сердечно-сосудистые хирурги клиники кардиохирургии Александр Филиппов и Валентин Филатов совместно с красноярским коллегой оперировали больных в среднем от двух до пяти часов.