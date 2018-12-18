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18декабря
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сегодня, 12:57 1

Уголовное дело бывшего замглавы Углегорска передано в суд

Уголовное дело бывшего замглавы Углегорска передано в суд
Фото: ok.ru

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации ЗАТО Углегорск Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Виталий Литвин обвиняется в получении взятки в размере больше миллиона рублей.

Как установило следствие, в 2014 году заместитель главы администрации ЗАТО Углегорск – начальник отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Литвин пообещал генеральному директору юридического лица победу в аукционе на право заключения муниципального контракта. За это полагалось вознаграждение – больше 1,3 миллиона рублей. При этом обеспечить обещанную победу в аукционе замглавы не мог, так как не был наделен соответствующими полномочиями. В результате «сделки» руководитель юрлица понес ущерб в особо крупном размере.

В связи с доказанными обстоятельствами должностному лицу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере».

После утверждения прокурором области обвинительного заключения уголовное дело направили в Свободненский городской суд для рассмотрения по существу. Как сообщает прокуратура Амурской области, за совершенное преступление предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Ранее Литвин уже рисковал свободой в 2007 году – тогда он привлекался к уголовной ответственности за получение взятки.

Суда ждет и экс-глава Углегорска Николай Кохно. Его обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере. Кохно задержали в ноябре 2017 года. По версии следствия, Кохно, являясь главой администрации ЗАТО, пообещал подрядчику обеспечить победу в аукционе взамен на однокомнатную квартиру в Благовещенске.

В настоящее время главой Циолковского является Сергей Левицкий.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Иванов Сергей

    Иванов Сергей
    1 час назад

    Эхххх Виталик......

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