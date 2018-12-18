Амурчане, пострадавшие на производстве, получили новые машины
Во вторник, 18 декабря, одиннадцать амурчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей LADA Granta. Все автомобили оборудованы специальным устройством управления индивидуально для каждого пострадавшего с учетом последствий травмы.
В мероприятии приняла участие управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Хрущёва. Она вручила ключи 11 амурчанам, каждый из которых получил спецавтомобиль повторно в соответствии с программой реабилитацией пострадавшего. Все машины переоборудованы на заводе индивидуально под каждого получателя в зависимости от травмы, с учетом его здоровья и физических возможностей, и оснащены системой ручного управления.
Среди получателей – жители Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Шимановска, Белогорска, Магдагачи, Прогресса, Новотроицкого, Усть-Кивды, станции Бам.
Всего в 2018 году Амурским региональным отделением Фонда социального страхования выдано 14 машин на общую сумму 7,04 миллиона рублей, сообщает пресс-служба амурского РО ФСС.
Просмотров всего: 243