Завершено расследование уголовного дела о растрате на космодроме Восточный

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Сообщается, что уголовное дело о хищении путем растраты средств, выделенных компании АМД на строительство водозаборных сооружений космодрома Восточный, было возбуждено в июле 2015 года УМВД России по Амурской области. Изначально его фигурантами являлись неустановленные лица «из числа руководителей АМД». При этом сама фирма в апреле 2017 года была признана банкротом.

В ходе расследования установлено, что в общей сложности с ЗАО АМД был заключен контракт на 1,9 миллиарда рублей. Часть денег ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» выделило в виде аванса. По версии следствия, из них коммерсантами было похищено порядка 140 миллионов рублей. После того как выяснилось, что к хищениям бюджетных средств может быть причастен бывший начальник ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов Спецстроя» (ФГУП ГУ СДА), а затем возглавлявший ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое» 56-летний Николай Ашлапов, дело передали для дальнейшего расследования в следственный департамент МВД.

В июле 2017 года по ходатайству следователя Тверской райсуд Москвы поместил Ашлапова под домашний арест, который ему неоднократно продлевали. До этого Николай Ашлапов успел стать фигурантом еще одного уголовного дела и также побывать под домашним арестом, который ему впоследствии заменили на подписку о невыезде.

Относительно эпизода о хищении денег, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный, изначально Николаю Ашлапову вменялось лишь соучастие в этом преступлении. Однако через полгода следствие пришло к выводу, что бывший чиновник, который в 2002 году после гибели в авиакатастрофе губернатора Красноярского края Александра Лебедя исполнял обязанности главы администрации Красноярского края, а еще через год был избран депутатом Госдумы четвертого созыва и сам принимал активное участие в растрате наряду с руководителями ЗАО АМД.

В октябре 2018 года следствие переквалифицировало действия обвиняемого и двоих его подельников на мошенничество и пособничество в мошенничестве. Всего в деле насчитывается 77 томов, ознакомление с которыми фигуранты дела, по версии следствия, умышленно затягивают. В суде представитель следственного департамента утверждал, что тот же Николай Ашлапов с 17 октября 2018 года являлся к следователю всего четыре раза, за которые успел прочитать всего пять томов дела, а его адвокаты приходили вообще один раз и изучили лишь четыре тома.

В итоге в сроках ознакомления фигуранты этого дела и их защита были ограничены Тверским райсудом Москвы. В ближайшее время оно будет передано на утверждение в прокуратуру. Адвокат Ашлапова заявила «Ъ», что не будет комментировать ни инкриминируемые ее подзащитному деяния, ни ограничение в сроках ознакомления с материалами дела.

Как стало известно изданию, близится к завершению и более масштабное расследование, фигурантом которого также является Ашлапов. В нем речь идет о хищении более 1,7 миллиарда из 12 миллиардов рублей, заплаченных Спецстроем за реконструкцию аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском.