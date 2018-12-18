Полпредство ДФО должно переехать во Владивосток в течение года

Переезд аппарата полномочного представительства президента на Дальнем Востоке из Хабаровска во Владивосток не требует спешки, для сохранения средств нужно осуществить это в течение года. Об этом заявил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

«Вы знаете, я не считаю, что это надо делать так как-то уж очень быстро. Если мы это спокойно сделаем в течение года, для того чтобы избежать лишних трат бюджетных средств, то, наверное, это будет нормально», – цитирует Трутнева ТАСС.

Полпред не исключил возможности использования площадей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые расположены в центре Владивостока, для размещения там структур аппарата полномочного представительства.

«Этому может способствовать, например, то, что не все площади, из которых выехал Дальневосточный федеральный университет, сегодня проданы или используются. Там порядка 5 тысяч квадратных метров неиспользуемых площадей в центре города. Они нуждаются в некотором приведении в порядок, но это нужно делать в любом случае, и использовать», – сказал он.

Кроме того, полпред напомнил о решении построить на острове Русский конгрессно-выставочный центр, и на его площадях также могут разместиться некоторые переезжающие структуры полпредства.

«Возможно, что в рамках строительства конгрессно-выставочного центра тоже можно определить какие-то площади для ряда переезжающих структур. Например, для полномочного представительства президента РФ», – сказал Трутнев.

Говоря о кадрах, которые будут привлечены на работу в полпредство во Владивостоке, вице-премьер отметил, что предстоящий переезд «это еще и хорошая возможность проанализировать эффективность работы полномочного представительства».

«И совершенно не факт, что значительному количеству тех людей, которые сейчас работают, мы предложим переезд. Может, мы поблагодарим их за работу, а набирать будем людей во Владивостоке. Это позволит обновить кровь полпредства», – пояснил Трутнев.

Он также напомнил, что расходы на переезд структур полпредства должны быть минимальными или вовсе отсутствовать.

Олег Кожемяко, которого 16 декабря избрали губернатором Приморского края, говоря о возможном размещении полпредства в бывшем здание ДВФУ, отметил, что «есть несколько предложений».

«Оно будет находиться в одном из зданий, здесь есть и здания институтов, есть здание и политпроса. В общем-то есть учреждения и здания, которые могли быть приемлемы для полпредства, для федеральных структур. Поэтому, думаю, что Росимущество и наши федеральные органы разберутся между собой и выделят каждому по назначению», – сказал ТАСС Кожемяко.

После переезда ДВФУ в специально построенный на острове Русский кампус, в центре Владивостока освободились несколько зданий, в том числе исторических. Так, в одном из них в советские времена располагался центр политпросвещения. В 1990-е годы часть здания бывшего политпроса занимало генконсульство США. В 2014-2015 годах здания были выставлены на продажу, но покупатель не нашелся.

Трутнев заверил, что, несмотря на перенос столицы Дальневосточного федерального округа, работа по развитию Хабаровска и Хабаровского края продолжится.

«Если говорить о Хабаровском крае, я в любом случае буду делать все, что от меня зависит, и все, что возможно, чтобы Хабаровский край развивался. Это никоим образом не может быть связано с тем, кто его возглавляет – персонально или по партийной принадлежности, потому что стоит задача развивать весь Дальний Восток», – сказал он журналистам.

«Что касается эффективности работы новой команды хабаровского губернатора Сергея Фургала, давайте будем вместе смотреть», – добавил вице-премьер, отметив, что «пока работа по привлечению инвестиций в регионе получается не очень хорошо». «Все позитивные предложения мы будем, конечно, поддерживать», – подчеркнул Трутнев.

Он напомнил, что первое предложение по переносу столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток сделал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов в 2012 году. Через год его озвучил уже Трутнев, но тогда президент России Владимир Путин предложил не торопиться. Наконец, осенью 2018 года такое предложение сделал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Видимо, объем изменений, который к этому времени произошел, был оценен президентом так, что с этим предложением теперь можно согласиться и поддержать его», – добавил полпред президента.

Трутнев при этом призвал не связывать это решение с итогами прошедших в сентябре губернаторских выборов в Хабаровском крае, по итогам которых регион возглавил представитель ЛДПР Сергей Фургал.

Как сообщало Амур.инфо, ранее председатель Амурского научного центра ДВО РАН Андрей Конюшок отмечал, что из-за переноса столицы ДФО многие люди потеряют работу.