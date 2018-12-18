По итогам земельного надзора в Приамурье наложено штрафов на 7 миллионов рублей

По данным управления Росреестра по Амурской области, за 11 месяцев 2018 года на территории региона было проведено 1 864 проверки по соблюдению требований земельного законодательства. Проверки охватили 3 781 гектар земли. По итогам к административной ответственности привлекли 564 амурчанина.

В ходе проверок выявили 1 196 нарушений земельного законодательства. Было оформлено 952 протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба амурского ведомства.

Из этих 952 протоколов 7 – по статье 19.4.1 КоАП РФ (неповиновение требованию госземинспектора или воспрепятствование осуществлению им служебных обязанностей). 72 протокола – по статье 19.5 КоАП РФ (невыполнение предписаний госземинспекторов по вопросам устранения нарушений земельного законодательства). 41 протокол – по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в установленные сроки, предусмотренные КоАП РФ).

За допущенные нарушения на юридических, физических и должностных лиц были наложены штрафные санкции в сумме 7 миллионов 196 тысяч рублей. В том числе мировыми судьями наложено штрафных санкций на 3 миллиона 182 тысячи рублей.

В пользу бюджетов городов и районов Амурской области взыскано 3 миллиона 392 тысячи рублей, мировыми судьями взыскано 2 миллиона 117 тысяч рублей.