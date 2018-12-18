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18декабря
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сегодня, 11:30 3

С подрядчика Восточного взыскали около 63 миллионов рублей, а не требуемые 3,3 миллиарда

С подрядчика Восточного взыскали около 63 миллионов рублей, а не требуемые 3,3 миллиарда
Фото: архив Амур.инфо

Арбитражный суд Москвы по иску космодрома Восточный взыскал с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (прежнее название «Спецстройтехнологии») около 63 миллионов рублей. Тогда как истец требовал более 3,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

В иске космодром как заказчик потребовал от ответчика, выполнявшего функции подрядчика, выплатить неустойку за нарушение сроков исполнения госконтракта от 28 декабря 2014 года «Создание системы телекоммуникационого обеспечения и связи». По словам представителя истца, контракт уже расторгнут, а просрочка выполнения работ составляет в настоящее время три года.

Требование о взыскании неустойки арбитраж Москвы ранее выделил в отдельное производство из дела, в котором дирекция космодрома просила расторгнуть госконтракт, передать недостроенный объект, документы и материалы и освободить стройплощадку. По тому делу стороны в июле заключили мировое соглашение. Ответчик обязался вернуть истцу неотработанный аванс в размере около 156 миллионов рублей, а также освободить площадку, передать объект и документы. Кроме того, стороны согласились с расторжением контракта.

Как пояснил в суде представитель «ГВСУ по спецобъектам», 80 % от цены госконтракта приходилось на приобретение импортного оборудования. По его словам, вскоре после того как контракт был подписан, цены на это оборудование выросли в три раза в связи с ослаблением курса рубля и «всем стало понятно», что контракт исполнить не удастся. Как уточнил ответчик, «в смете на оборудование было заложено 579 миллионов рублей, а рынок предлагал его уже за 1,5 миллиарда рублей».

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования космодрома частично, взыскав неустойку только за период с 23 декабря 2015 года по 26 марта 2016-го. Решение вступит в силу через месяц, если раньше на него не будет подана апелляция.

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#космодром #суды #финансы

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Комментарии
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  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Ну дак если бы с ответчика истребовали всю сумму и проценты, никто б тогда не воровал. А так все правильно взял 3 млрд вернул 3 рубля. Есть что еще построить)))

  • Noir

    Noir
    56 минут назад

    На бюджетные объекты идут деньги зарабатывать, а не стройкой заниматься.

  • barbar

    barbar
    48 минут назад

    в смете на оборудование было заложено 579 миллионов рублей, а рынок предлагал его уже за 1,5 миллиарда рублей/// $ -32 затем 61 но никак не 90

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