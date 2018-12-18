Паулина Андреева прерывает кинокарьеру

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14 декабря в эфир вышел выпуск передачи «Вечерний Ургант», гостьей которой стала Паулина Андреева. Актриса рассказала о временной паузе в кино, но она продолжит работать в театре.

Ведущий Иван Ургант обратил внимание на то, что актриса установила брекеты. Паулина призналась, что поставила на паузу свою карьеру в кино ради внешнего преображения.

«Да, это брекеты. Решила поправить прикус, завязала с актерством. На сцене все хорошо, потому что все-таки там общий план. А вот в кино это совпало с осознанной паузой. И я решила закрепить паузу вот этим мероприятием во рту», – объяснила Андреева.

Ургант поинтересовался, причастен ли к решению актрисы Федор Бондарчук, с которым Паулина встречается. «Скажите честно, он заставил вас это сделать?» – уточнил Ургант. «Нет», – рассмеялась в ответ Паулина.

Роман Федора Бондарчука и Паулины Андреевой начался в 2016 году. Тогда режиссер заявил о чувствах к Паулине. «Ну и что, что у нас разница 20 лет. Я счастлив – и все, никогда и не думал об этом. Появление Паулины повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», – высказался Федор.

В 2016 году режиссер развелся со Светланой Бондарчук после 20 лет брака. Бывшие супруги поддерживают теплые отношения и регулярно встречаются на общих семейных праздниках.

30-летняя актриса в эфире программы «Вечерний Ургант» также рассказала о сериале «Лучше, чем люди». Сериал выходит раз в неделю на «Первом канале», всего запланировано 16 серий. В картине Андреева сыграла робота Алису, которая доказывает, что роботы тоже способны любить.